Cameroun: Brentford / Bryan Mbeumo - « Je ne pouvais pas espérer mieux »

Double buteur et auteur d'une passe décisive lors de la victoire 3-1 de Brentford contre Tottenham samedi, l'attaquant camerounais de 23 ans Bryan Mbeumo est revenu sur sa prestation.

« Je ne pouvais pas espérer mieux. C'est un résultat important. Après une première mi-temps un peu bâclée, tout le monde a élevé son niveau. C'est une victoire fantastique », a laissé entendre Bryan Mbeumo (9 buts et 7 passes en Premier League).

Auteur d'un doublé et une passe décisive, l'attaquant camerounais est content de voir que les efforts fournis à l'entraînement payent lors des matchs.

« Wissa m'a donné un très bon ballon pour me mettre en position d'un contre un, poursuit-il. Je me suis beaucoup entraîné ces dernières semaines pour ce genre de situation et aujourd'hui, le ballon est allé au fond des filets. Dans un match, c'est beaucoup plus difficile parce que l'adversaire est plus serré et que tout va plus vite. C'est pour cela que nous nous entraînons ».