Angola: L'Angola réaffirme sa coopération avec les États-Unis

Luanda — L'Angola poursuivra ses efforts pour renforcer et approfondir les relations politico-diplomatiques et la coopération économique avec les États-Unis d'Amérique, a déclaré le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'État angolais a défendu cette position dans un message publié ce dimanche par le quotidien Jornal de Angola, à l'occasion des 30 ans de relations diplomatiques entre l'Angola et les États-Unis, célébrés vendredi dernier.

Dans le document, João Lourenço a souhaité l'approfondissement des relations avec les États-Unis sur la base du respect, de la réciprocité et des avantages mutuels au profit des deux pays et des peuples.

"En cette occasion importante", poursuit l'homme d'Etat angolais, "j'exprime en mon nom et en celui de l'Exécutif angolais, notre appréciation pour les liens de plus en plus étroits qui unissent nos deux pays".

Le Président João Lourenço a aussi mis en exergue les « paroles inspirantes » de son homologue américain, Joe Biden, qui a exprimé « des points de vue que nous partageons pleinement ».

João Lourenço a souligné le fait que les trois décennies de partenariat se sont révélées de plus en plus importantes et transformatrices pour les pays et les peuples respectifs.

L'homme d'État angolais a estimé que les valeurs partagées et l'engagement en faveur de la prospérité, de la sécurité, de l'innovation, de la justice et de l'amitié étaient irréversibles.

Le Président angolais a encore considéré les annonces faites par son homologue Joe Biden lors du récent sommet du G7, à Hiroshima, au Japon, comme preuve supplémentaire du partenariat croissant entre les deux pays.

Dans la missive, João Lourenço a indiqué que les investissements "importants" en Angola, annoncés par les États-Unis, sont basés sur des accords conclus entre les pays et sur le partenariat croissant également dans le domaine de la défense et de la sécurité.

João Lourenço a ainsi remercié le Président Biden, les républicains et les démocrates du Congrès et du Sénat américains, ainsi que le peuple américain, pour leur attitude constructive et l'esprit de collaboration qui définit aujourd'hui les relations entre nos deux pays.

Relations entre l'Angola et les États-Unis

L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont établi des relations diplomatiques officielles en 1993.

Le secteur de l'énergie est au centre des relations économiques entre les deux pays.

L'ex-ImBank américaine dispose d'une ligne de crédit pour soutenir les exportations américaines vers l'Angola.

La Chambre de commerce États-Unis-Angola se consacre à la promotion du commerce et des investissements entre les deux pays.

Lutte contre la corruption

Les États-Unis soutiennent l'Angola dans sa lutte contre la corruption à travers un certain nombre d'initiatives, dont le programme du Département du Trésor, lancé en mars 2019, pour renforcer la capacité du pays à mettre en oeuvre le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Coopération économique

Les entreprises américaines ont des investissements en Angola, notamment dans le secteur de l'énergie.

ExxonMobil, Halliburton, Baker Hughes, Caterpillar, Chevron, Cummins, TechnipFMC et Tidewater sont tous représentés dans le pays.

En 2019, un consortium dirigé par Chevron a annoncé son intention d'investir plus de deux milliards de dollars dans l'exploration de nouveaux champs de gaz naturel offshore et d'augmenter la production des champs existants.

L'ex-ImBank américaine a signé un protocole d'accord avec l'Angola en avril 2019, dans le but d'explorer des garanties allant jusqu'à 4 milliards de dollars américains pour soutenir les exportations américaines vers le pays.