Algérie: Finances - Vers la conclusion de contrats de performance entre le ministère et les directions sectorielles

ALGER — Des contrats de performance seront conclus à partir de juillet prochain entre le ministère des Finances et les différentes directions sectorielles dans le cadre des réformes du secteur visant à développer les systèmes bancaires, fiscaux et budgétaires, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre du secteur, Laaziz Faid.

S'exprimant lors des travaux de la conférence annuelle des cadres dirigeants de l'administration fiscale, le ministre a précisé que dans le cadre de cette procédure s'inscrivant en application de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances, tout organisme du ministère des Finances s'engage à mettre en place "un contrat d'objectifs et de performance" pluriannuel pour évaluer et contrôler leur efficacité en ce qui concerne les objectifs préalablement définis.

Le modèle de performance tend, poursuit le ministre, à "renforcer la transparence et à améliorer l'efficacité et la compétence ainsi que la qualité des services offerts aux citoyens, avec obligation pour les directeurs de rendre des comptes quant à leur engagement de communiquer les résultats réalisés".

Les directeurs des organismes exécutifs et des entreprises publiques ainsi que les intervenants dans le secteur des finances, au niveau central et local seront associés à cette démarche "par souci de développer et de redresser le secteur, ce qui permettra de booster le développement local et d'assurer une gestion rationnelle des fonds publics y compris les ressources fiscales", a fait savoir le ministre.

Le ministre a rappelé l'importance pour le secteur des Finances d'être doté d'un code de déontologie pour ses fonctionnaires et agents en instaurant des règles de bonne conduite que tous les responsables du ministère, toutes catégories confondues, sont tenus de respecter, appelant à lancer des supports de communication et des bulletins périodiques pour chaque direction, qui permettront aux cadres de partager leurs expertises et analyses, avec la coordination du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Insistant sur le choix pertinent des cadres en fonction des critères de compétence, de probité, de loyauté et d'engagement envers l'Etat, le ministre des Finances a indiqué que l'année 2023 verra le lancement de l'administration fiscale via le système des contrats de performance dans la gestion de ses services.

Cette procédure, a-t-il dit, est à même d'améliorer le climat de travail des services des impôts et de promouvoir l'esprit de compétitivité, ce qui aura un impact positif sur le rendement de l'administration fiscale en particulier et le recouvrement des ressources fiscales en général".

M. Faid a relevé que cette rencontre était une occasion pour les différents cadres et directeurs de directions et de services fiscaux pour expliquer les procédures du système financier fondé sur la numérisation de l'administration fiscale et devant contribuer à la prise de décisions sur la base d'indices de performance des services et de rentabilité des agents.

L'administration des impôts, première administration à introduire les contrats de performance

Pour sa part, la directrice générale des impôts, Amel Abdelatif a mis l'accent sur les grands axes de la stratégie nationale de modernisation et d'organisation de l'administration des impôts basée sur la restructuration des services de base et la création de services modernes parallèlement à la restauration des régimes fiscaux et la facilitation des procédures.

Il s'agit également de "l'allègement de la pression fiscale, de la réduction de la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la réalisation des recettes fiscales prévues", a-t-elle ajouté.

Ce programme devra adapter "l'administration fiscale aux défis de l'heure à travers l'amélioration des conditions et des mécanismes de travail de ses employés, ce qui aura un impact positif sur leur performance et efficacité et permettra la réalisation des objectifs escomptés", a-t-elle soutenu relevant que le rôle "pivot" de l'administration fiscale impose la modernisation et la numérisation de sa gestion et des mécanismes de son fonctionnement.

Evoquant l'introduction des contrats de performance à la direction générale des impôts, Mme. Abdelatif a fait état de la création d'un système d'évaluation de la performance en vue d'évaluer l'efficacité des résultats enregistrés par les services fiscaux de base dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan d'action.

Dans le cadre de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances cette évaluation fera l'objet d'un contrat de performance signé par les directions régionales et de wilayas qui s'engagent à réaliser les objectifs escomptés en coordination avec l'administration centrale, a-t-elle expliqué.