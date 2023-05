Afrique du Sud/Maroc: Mamelodi Sundowns - Mokwena, « Nous allons gagner la LDC CAF » après l'échec aux portes de la finale

Après leur échec en demi-finales de la LDC CAF contre le Wydad Casablanca, l'entraîneur des Mamelodi Sundowns fait une promesse aux fans des Downs. « Nous allons gagner la Ligue des champions ».

Rulani Mokwena et Mamelodi Sundowns sont éliminés en demi-finales de la LDC CAF après un nul 2-2 contre le Wydad AC à domicile suite à un nul vierge à l'aller. L'entraîneur sud-africain a félicité les tenants du titre après le match à Pretoria. « Félicitations au Wydad pour sa progression et je lui souhaite le meilleur pour la finale. Nous finissons par avoir gagné beaucoup de coeurs, mais bien sûr pas assez bien, donc nous devons galvaniser la force et nous relever et recommencer la saison prochaine », a-t-il déclaré à Sundownsfc.co.zo.

Le patron des Masandawana a aussi félicité ses joueurs. « Ce que je peux dire, c'est que je suis extrêmement fier des joueurs. Je suis fier que dans une compétition très difficile, nous ayons terminé invaincus face à des adversaires solides, mais bien sûr, il y a un élément de déception qui l'emporte probablement. Je fais confiance au processus, je fais confiance à ce groupe, ils seront meilleurs et plus forts la saison prochaine, ils auront plus d'expérience et nous allons recommencer et essayer de faire de ce rêve une réalité », a déclaré Mokwena.

L'entraîneur Rulani a alors fait une promesse aux fans des Brésiliens. « Nous allons continuer avec ce rêve et nous allons gagner la Ligue des champions, mais ce ne sera peut-être pas cette saison bien sûr. Ce ne sera peut-être pas la saison prochaine, mais nous finirons par gagner la Ligue des champions et nous la gagnerons en jouant à la manière du club, de ses supporters et de sa culture, car si vous voulez changer le style de football, vous devez sortir beaucoup de choses parlent à ce club », a-t-il conclu.