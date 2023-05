Sénégal: Compétitivité des entreprises - Lancement de l'approche Kaizen le 22 mai prochain

L'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) en collaboration avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), organisent un atelier sur l'approche Kaizen pour le renforcement de la compétitivité des entreprises sénégalaises, du 22 au 26 mai 2023 à Dakar.

Selon un communiqué de presse, cet atelier entre dans le cadre de la poursuite de la collaboration entre l'Adepme et la Jica pour le renforcement du secteur privé sénégalais, suite aux échanges sur «le type d'entreprenariat et d'investissement dans le contexte Post-Covid à soutenir par les partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement du secteur privé » lors de la cérémonie officielle de remise des trophées aux lauréats du Concours de la Jica « Ninja Business Plan Competition in response to Covid-19 » en octobre 2021.

«Kaizen est une approche d'amélioration de la qualité et de la productivité, moteur de la croissance économique rapide du Japon. Elle a joué un rôle fondamental dans le développement de l'industrie manufacturière du Japon. A ce titre, la Jica l'a intégré dans son aide publique au développement (Apd). C'est ainsi que, la Jica et le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad) contribuent à la promotion de l'approche en Afrique en mettant en oeuvre des projets dans des pays comme l'Ethiopie et le Cameroun qui ont intégré l'approche dans leur dispositif d'accompagnement des entreprises nationales », explique la même source.

L'atelier qui constitue la première étape du processus de mise en place d'un projet de coopération, réunira principalement des fonctionnaires de l'administration .