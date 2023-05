Burkina Faso: Lorient - Dango Ouattara fait des révélations sur son transfert à Bournemouth

Deuxième plus grosse vente de l'histoire du FC Lorient, Dango Ouattara évolue à Bournemouth depuis quelques mois. À quelques jours de la fin de sa saison, l'ailier s'est confié sur son transfert réalisé durant le mercato hivernal.

Le FC Lorient réalise une saison qui dépasse les attentes. 16ème du classement lors des deux dernières saisons, le FCL a joué plus que le maintien cette saison. En effet, avec l'arrivée de Régis Le Bris en tant que numéro un, les Merlus se sont offerts le droit de rêver d'Europe, constate Madeinfoot.

Désormais hors d'atteinte, le club breton s'est démarqué par l'attractivité du jeu proposé. Si le coach y est pour beaucoup, certains joueurs ont compté. Comme Dango Ouattara, le milieu offensif qui a quitté Lorient l'hiver dernier pour signer à Bournemouth contre 27,5 millions d'euros (bonus compris).

Dans une interview accordée à Ouest-France, le Burkinabé est revenu sur ce transfert, qui s'est fait par la force des choses. « Parfois, on ne peut pas tout gérer, et tout ne se passe pas comme on veut. On faisait une très bonne partie de saison, et le foot en a décidé autrement. Je me suis retrouvé ailleurs. À la base, j'étais parti pour faire une saison complète avec Lorient.

Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. C'est un choix qui a été fait entre les différentes parties. Un lien avec Bill Foley (propriétaire de Bournemouth et actionnaire à Lorient) ? Je ne crois pas qu'il y a un lien avec mon transfert, parce que le projet de Bournemouth me convenait dès le départ », a affirmé l'international (12 sélections).