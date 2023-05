Afrique: Coupe du monde U20 - Le Nigeria commence avec une victoire contre la République Dominicaine

Contrairement au Sénégal, les Flying Eagles du Nigeria ont entamé leur campagne pour la Coupe du monde des moins de 20 ans sur une bonne note.

Ce dimanche, ils ont battu la République dominicaine 2-1 grâce à un but contre son camp de Guillermo de Pena et à un but de Samson Lawal en seconde période.

Les garçons du sélectionneur Ladan Bosso ont réalisé une belle performance en dominant le jeu et en se créant de nombreuses occasions. Ils auraient pu marquer davantage s'ils n'avaient pas fait preuve d'imprudence devant le but.

« Nous sommes satisfaits des trois points, même si nous aurions voulu que les garçons gagnent par une marge plus importante, car l'avantage au score compte dans une compétition comme celle-ci. Les deux prochains matches seront beaucoup plus difficiles et j'attends des Flying Eagles qu'ils fassent preuve de plus de rigueur », a déclaré le secrétaire général de la NFF, le Dr Mohammed Sanusi, qui a assisté à la rencontre au stade Malvinas Argentinas de Mendoza.

La prochaine étape pour les doubles finalistes de la Coupe du Monde U20 de la FIFA sera un match contre l'Italie, mercredi soir, au même endroit. Un match nul garantirait aux Flying Eagles une place en huitième de finale, avant leur dernier match de la phase de groupe contre le Brésil, samedi à La Plata.