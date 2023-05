Sénégal: Genève - Une randonnée pédestre pour donner le coup d'envoi de la 76ème Assemblée mondiale de la santé

- La Soixante-seizième Assemblée mondiale de la Santé a été lancée dimanche à Genève (Suisse) par la tenue d'une randonnée pédestre intitulée « de la parole aux actes : le défi de la santé pour tous », à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS.

La Soixante-seizième Assemblée mondiale de la Santé se tient à Genève du 21 au 31 mai avec comme thème général " 75 ans de l'OMS : sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous".

Cette année, pour sa quatrième édition (4th Walk the Talk Geneva) la randonnée pédestre coïncide avec le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS). Cette randonnée vise à promouvoir la solidarité, la santé physique et mentale par des exercices physiques.

Il s'agit, pour les initiateurs, de montrer toute « l'importance des modes de vie sains, de mieux faire connaître la démarche en faveur de la santé pour tous et de mettre en valeur les partenariats à l'occasion du 75e anniversaire ».

L'Organisation Mondiale de la Santé, aux côtés des autres dispositifs des Nations Unies, des États Membres, d'athlètes, de partenaires de clubs sportifs locaux et de la population genevoise, met en avant l'importance de « modes de vie sains et montre quelles sont les mesures à prendre pour organiser des manifestations publiques en toute sécurité ».

Les participants à cette manifestation ont couru ou marché. Certains qui sont à mobilité réduite, se sont déplacés en fauteuil roulant ou par tout autre moyen. La randonnée pédestre a lieu sur deux parcours : un premier itinéraire de trois kilomètres et un second trajet de 4,2 kilomètres, ont précisé les organisateurs.

L'événement a vu la participation de la rwando-britannique Sherrie Silver, danseuse, chorégraphe et défenseure du développement. Le groupe de hip-hop norvégien The Quick Style, l'infirmière kenyane Lukresia Robai, dont la danse pour enfants a connu un immense succès sur Internet et a enthousiasmé des millions de personnes à travers le monde, ainsi que le Global Scrubs Choir, un choeur composé de soignants.

La légende kényane de la course à pied, Paul Tergat, et le double champion olympique Derartu Tulu ont animé une master class de course avec les participants, donnant ainsi aux passionnés la possibilité de courir avec des légendes de l'athlétisme.