Afrique: 30è Assemblées annuelles d'Afreximbank au Ghana - Pr Oramah annonce la 1re réunion des pays de la Communauté des Caraïbes

Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et de son Conseil d'administration a salué le gouvernement ghanéen pour avoir accepté d'accueillir 30e Assemblées annuelles de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank). Ces assises se tiendront à Accra, au Ghana, du 18 au 21 juin 2023 sous le thème : « Concrétiser la vision. Créer la prospérité pour les Africains. »

En prélude à ces assemblées annuelles le professeur Oramah, président du conseil d'administration d'Afreximbank, l'Honorable Dr. Mohammed Amin Adam, Ministre d'Etat, au Ministère des Finances, du Ghana ont animé une conférence de presse, le 19 mai 2023. Ils avaient à leurs côtés le gouverneur de la banque centrale du Ghana, Dr Ernest Addison et Mme Fatumata Abubacar assistante du ministre de l'Information du Ghana. De nombreux journalistes africains ont suivi la rencontre en visioconférence et en présentielle.

Le Professeur Benedict Oramah a révélé que les assises du Ghana, seront marquées par la première réunion de « Globe Africa » qui va réunir des pays de la région de la Communauté des Caraïbes (Caricom). « Il s'agit de l'Afrique à l'échelle du globe (...) Nous sommes fiers de convoquer une telle réunion en Afrique. « En plus des actionnaires qui seront là, nous nous attendons à accueillir des leaders africains. L'Afreximbank est reconnaissant au Président du Ghana pour avoir transmis des invitations à ses pairs d'Afrique et du Caraïbe », s'est réjoui le premier responsable de la Banque africaine d'import-export. Il faut noter qu'Afreximbank envisage également d'engager un investissement de 700 millions de dollars dans les Caraïbes.

Afreximbank est d'une grande importance pour la prospérité de l'Afrique

A Accra, le Professeur Oramah entend faire avancer les discussions avec la Banque de développement des Caraïbes pour intensifier les investissements dans les infrastructures propices au commerce dans la région ainsi que les investissements dans l'intégration des pays de la Caricom dans les chaînes de valeur émergentes au sein de l'Afrique géographique, rendus possibles par l'Accord de libre-échange africain (Zlecaf).

Dr. Mohammed Amin Adam a salué le choix porté sur son pays le Ghana qui va accueillir les 30e Assemblées annuelles de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank).

Pour lui, Afreximbank est d'une grande importance pour ses efforts à assurer la prospérité de l'Afrique et des Africains. Pour le gouvernement du Ghana, Afreximbank est un partenaire stratégique qui a su renouveler ses rapports d'amitié avec le pays. Toute chose qui se traduit par le prêt accordé au Ghana. « Nous remercions Afreximbank d'avoir soutenu le Ghana pendant ces périodes de difficultés dans le domaine du transport d'énergie, des finances et surtout dans le financement des échanges commerciaux », a-t-il affirmé. Et d'ajouter que le Ghana apprécie la vision d'expansion de cette banque et la consolidation de ses rapports d'amitié en Afrique. « Nous promettons d'oeuvrer pour la réussite de cet événement à tout point de vue », a rassuré Dr. Mohammed Amin Adam. Aussi a-t-il rappelé que le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo donnera une conférence inaugurale à l'occasion de ces Assemblées annuelles.

Les économistes et décideurs africains invités à prendre part aux Assemblées annuelles d'Afreximbank

« Nous attendons avec intérêt pour délibérer au cours de ces assises des problèmes des africains », a dit le ministre ghanéen qui a encouragé les économistes et les décideurs africains à prendre une part active à cette rencontre d'Accra.

Par ailleurs, il a tenu à remercier l'Afreximbank pour le soutien accordé au Ghana, en difficulté, dans le cadre d'un programme approuvé la semaine dernière pour accorder 600 millions de dollars. « Avec ce programme que nous venons de conclure, nous allons oeuvrer avec Afreximbank pour exécuter le programme conclu et oeuvrer pour l'intérêt de notre peuple », s'est réjoui Dr. Mohammed Amin Adam

Pour sa part le gouverneur de la banque centrale du Ghana a insisté sur le partenariat entre sa banque et Afreximbank pour l'atteinte des objectifs de la Zlecaf. Dr Ernest Adison a salué le développement d'une infrastructure de paiement panafricaine qui a été rendu possible par certaines des principales institutions du continent. L'avènement du Système panafricain de paiement et de règlement (Papss) va permettre d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés en monnaies locales entre les marchés africains. Ce système devrait stimuler considérablement le commerce intra-africain et soutenir la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). La mise en oeuvre complète permettra au continent d'économiser plus de 5 milliards de dollars US en coûts de transaction de paiement chaque année.