Maroc: Le retrait du PAYS de la 'liste grise' renforce son positionnement et la confiance des investisseurs

La décision de la Commission européenne de sortir le Maroc du processus de surveillance renforcée en matière de blanchiment de capitaux consolidera son positionnement dans les négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers, a souligné, vendredi, le portail d'information européenne "EU Political Report".

Dans un article intitulé "Le Maroc bénéficie du retrait de la liste grise", le portail a relevé que la décision de l'Exécutif européen, prise sur la base des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), "aura un impact positif sur les notations souveraines et celles des banques locales, et renforcera l'image du Maroc et son positionnement dans les négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie" marocaine.

Le retrait du Maroc de la liste "grise" du GAFI sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est le couronnement des efforts du Royaume, qui a renforcé, ces dernières années, son arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d'argent, a souligné le média, précisant que de nouvelles lois ont été adoptées dans ce sens et que les institutions marocaines ont renforcé les mécanismes destinés à prévenir de telles pratiques.

Et de noter que sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a réitéré son ferme engagement à poursuivre le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le leadership royal "a été transformationnel et cet engagement a montré un caractère stratégique et institutionnel, visant à préserver le système financier national contre les dangers des crimes financiers", a ajouté le site d'information.

Afin de suivre l'évolution de la lutte internationale contre le blanchiment d'argent, le Maroc s'attèle également à l'adaptation de sa législation aux normes internationales, conformément aux évolutions des recommandations du GAFI, poursuit la même source.

Ces actions renforcent l'attractivité du Maroc pour les investissements étrangers et rassurent les investisseurs sur la solidité de la législation et de la fiscalité nationales, relève-t-on.

Le GAFI a recommandé en février 2023 de retirer le Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le nom de "liste grise", a rappelé EU Political Report, relevant que la Commission européenne a suivi cette recommandation après avoir évalué la conformité du système national aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette recommandation du GAFI intervient après les conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, rendu à l'issue de la visite de terrain effectuée au Maroc en janvier 2023, a ajouté le média.

A rappeler que le GAFI avait salué les progrès notables accomplis par le Maroc dans l'amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et a noté que le Royaume avait mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer ses engagements pris dans son plan d'action.