Maroc: Département d'Etat - Augmentation des frais de visas non-immigrants à partir du 30 mai

Le département d'État américain vient d'annoncer une augmentation des frais de visas non-immigrants (NIV) à partir du 30 mai courant.

Ainsi, les frais de visas visiteurs délivrés pour les affaires et le tourisme (B1/B2 et BCC), et les autres demandes de visas de non-immigrants non basées sur des requêtes tels que les visas étudiants et ceux délivrés dans le cadre de programmes d'échange, passeront de 160 à 185 dollars, indique le département d'Etat dans une note aux médias.

Les frais concernant certains visas de non-immigrants basés sur des requêtes pour les travailleurs intérimaires (catégories H, L, O, P, Q et R) passeront de 190 à 205 dollars, alors que les frais pour les négociants et les investisseurs au titre d'un traité et les demandeurs de traité dans une profession spécialisée (catégorie E) vont augmenter de $205 à $315, selon la règle finale du département d'Etat sur les augmentations des frais de visas non-immigrants publiée au Federal Register le 28 mars dernier.

Il s'agit de la première augmentation des frais pour les visas B1/B2, les plus demandés au Maroc, depuis 2012, selon un communiqué de l'ambassade des Etats-unis à Rabat.

Cette règle, qui entre en vigueur le 30 mai courant, n'affecte pas d'autres frais consulaires, y compris la dispense de frais de résidence de deux ans exigés pour certains visiteurs participant à des programmes d'échange.