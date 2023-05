Ile Maurice: Kenny Dhunoo pose une question qui a déjà eu une réponse en... 2015

Il semble que Navin Ramgoolam soit devenu l'obsession des membres du MSM. Après la question sur ses médicaments, Kenny Dhunoo revient à la charge cette semaine. Le député questionnera le Premier ministre sur les déplacements à l'étranger de l'ancien Premier ministre. Sauf que cette question avait déjà été posée en 2015...

Après le coup raté de la réponse sur les coffres-forts de Navin Ramgoolam, tout porte à croire que la même chose se reproduira à l'Assemblée nationale mardi prochain lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT). Kenny Dhunoo demandera à Pravind Jugnauth «whether, in regard to official overseas missions undertaken by Dr N. R., GCSK, FRCP, former Prime Minister, since 2005 to 2014, he will state the number thereof, indicating in each case the (a) countries visited (b) composition of the delegation and (c) costs incurred, giving details thereof?»

La question était à l'agenda la semaine dernière mais avait été retirée le même jour pour qu'elle puisse être reposée cette semaine. Elle se retrouve d'ailleurs en très bonne position et occupe la quatrième place après trois autres questions de Deven Nagalingum, Joanna Bérenger et Nando Bodha.

Toujours est-il que cette question de Kenny Dhunoo n'apportera rien de nouveau. Premièrement, parce que la question a déjà été posée par l'ancien ministre Mahen Jhugroo, le 24 février 2015 au Parlement à une question adressée au Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth. Pour rappel, il avait demandé à SAJ «whether, in regard to each of the overseas missions undertaken by the former Prime Minister, since July 2005 to December 2014, he will give a list thereof, indicating in each case, the - (a) countries visited; (b) composition of the delegation, including the names of the accompanying journalists, if any; (c) duration thereof; (d) total amount of money spent in terms of - (i) air ticket; (ii) per diem, and (iii) other allowances, if any, and (iv) name of the hotels in which he stayed.»

SAJ avait répondu que les informations allaient être déposées à l'Assemblée nationale, ce qui avait été fait par la suite. Les voyages de l'ex Premier ministre durant ses deux mandats avaient coûté Rs 206 millions. Ainsi Navin Ramgoolam s'était rendu à 40 reprises en Grande-Bretagne. Parmi ceuxci, figuraient plusieurs déplacements officiels. «Navin Ramgoolam a aussi très régulièrement assisté à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York. Et il s'est rendu au World Economic Forum à Davos en Suisse en 2013 et 2014.» Sa dernière mission officielle date du 28 septembre au 8 octobre 2014, où l'ex-PM avait assisté, entre autres, à une conférence annuelle sur Gandhi, à l'Inner Temple, à Londres.

Pour rappel, en avril dernier, le speaker Sooroojdev Phokeer avait rejeté une question du député du Parti travailliste, Osman Mahomed qui voulait que le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, dise à la Chambre combien de missions à l'étranger il avait approuvées pour Sooroojdev Phokeer et son adjoint, Zahid Nazurally, ainsi que la liste des pays visités et le coût de ces voyages. Sollicité, Osman Mahomed a confié qu'il portera une attention particulière sur la façon dont sera gérée cette tranche de question. «Nous verrons avec quelle facilité et vitesse, Pravind Jugnauth agira sur une question visant Navin Ramgoolam... encore une fois.»