Afrique: Biennale d'architecture de Venise - Le Nigérian Demas Nwoko honoré avec un Lion d'Or

La Biennale Architettura, exposition internationale d'architecture qui a lieu tous les deux ans à Venise, a décerné une récompense le 20 mai 2023 au Nigérian Demas Nwoko pour l'ensemble de l'oeuvre de cette personnalité et de cet artiste polyvalent.

L'architecte nigérian Demas Nwoko est à l'honneur : la 18e Biennale internationale d'architecture de Venise vient de lui décerner un Lion d'Or. À 88 ans, il a été récompensé pour l'ensemble de son oeuvre.

Demas Nwoko n'est pas seulement architecte. Il est sculpteur, historien, designer et homme de théâtre, entre autres.

Ce fils d'un roi, né en 1935 dans le sud du Nigeria, trouve ses premières inspirations dans le palais conçu par son grand-père lui-même.

Fort de cet héritage matériel et immatériel, Demas Nwoko crée des oeuvres tournées vers l'avenir : avec une architecture moderne et durable, à la fois esthétique et fonctionnelle.

Il défend l'utilisation des ressources locales et est également l'un des premiers artistes nigérians à critiquer la dépendance de son pays vis-à-vis de l'Occident.

Fondateur du groupe « Zaria Rebels », Demas Nwoko oeuvre toute sa vie pour un mélange entre traditions africaines et technologies modernes. Il continue à travailler - dans le but d'améliorer son art - et comme il vient de déclarer à la Biennale de Venise, « jeter les bases de l'avenir pour les jeunes architectes qui exercent aujourd'hui au Nigeria et ailleurs ».

La Biennale d'architecture de Venise se tient jusqu'au 26 novembre.