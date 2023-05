Tunisie: Hausse de l'investissement déclaré dans le secteur industriel de 16,7 %. (APII)

TUNIS — L'investissement déclaré dans le secteur industriel a augmenté de 16,7 % , à 915,1 millions de dinars (MD), durant les 4 premiers mois de l'année 2023, par rapport au 1e quadrimestre 2022, selon le "Bulletin de Conjoncture Avril 2023", publié dimanche, par l'APII (Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation).

Le nombre de projets déclarés n'a progressé que de 3,8%, à 1087 à fin avril 2023. Ces projets permettront la création de 14151 postes d'emplois, contre 17336 postes d'emplois en 2022 (4 mois).

Les secteurs qui ont connu des augmentations aux niveaux des intentions d'investissement sont principalement, les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+395,1%), mécaniques et électroniques (+14,4%), chimiques (+29,9%), du textile et de l'habillement (+104,5%) et les industries diverses (+3,3%).

En revanche, les investissements déclarés dans les autres secteurs ont régressé par rapport à la même période de l'année 2022. Il s'agit des industries agroalimentaires (-21,3%) et des industries du cuir et de la chaussure (-77,7%).

Il est à noter que 66% des investissements déclarés durant les quatre premiers mois 2023, s'inscrivent dans le cadre des projets de création. Ces investissements ont bondi de 90,3%, à 601,5 MD en avril 2023.

Les intentions d'investissements dans le cadre des projets autres que création (extension, renouvellement de matériel,...) ont diminué de 8,8%, à 313,6 MD. Les emplois y afférents ont suivi la même tendance baissière à 4235 postes d'emplois (soit -46,9%).

Baisse de 40% des investissements industriels à 100% étrangers

Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une hausse de 28,7%, passant à 424,8 MD jusqu'à fin avril 2023. Cette augmentation est due essentiellement, aux industries mécaniques et électroniques, des matériaux de construction, de la céramique et du verre et du textile et de l'habillement.

Les industries dont la production est orientée vers le marché local, ont enregistré une augmentation de 7,9%, à 490,2 MD. Ainsi, 54% des investissements déclarés lors du 1e quadrimestre 2023, sont destinés à des projets non totalement exportateurs.

Les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont baissé de 40,1%, à 178,3 MD durant la même période de l'année 2023, marquant une baisse de 40,1%.