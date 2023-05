Tunisie: 22e festival du patrimoine culinaire de Lamta - La Bsissa à l'honneur

Tunis — Du 19 au 21 mai, la ville de Lamta, dans le gouvernorat de Monastir, a vibré au rythme du 22e festival du patrimoine culinaire, placée, cette année, sous le signe de la Bsissa, un produit du terroir tunisien.

Quelque 127 exposants des différentes régions de la Tunisie participent à l'actuelle édition, contre 80 au cours de l'édition de 2022, marquée par une hausse du nombre de visiteurs par rapport aux sessions précédentes.

Pour le commissaire régional de l'artisanat à Monastir, Kadhem Masmoudi, il est important de mettre en valeur le patrimoine culinaire de la région. Il a proposé, à cet effet, d'inscrire la ville de Lamta aux circuits touristiques car elle répond aux principes et fondements du tourisme durable et alternatif.

Il a également appelé à oeuvrer en vue d'inscrire la Bsissa à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.

La Bsissa est un mélange de céréales complètes et d'épices. Elle est préparée à partir de la torréfaction de céréales (blé, orge, sorgho...) et de légumineuses (pois-chiches, lentilles, fenugrec...) auxquelles sont ajoutées plusieurs épices (marjolaine, graines d'anis vert, coriandre...). Elle est soit mélangée à l'huile d'olive et au sucre ou au miel, pour être consommée sous forme de pâte, soit diluée dans l'eau pour être consommée sous forme de boisson rafraichissante, en été surtout.

Kadhem Masmoudi a, par ailleurs, salué les efforts de l'Association de sauvegarde de la ville de Lamta qui n'a pas cessé d'encourager les artisans et de valoriser les plats et traditions typiques de la région, tels la Bsissa.

Le festival se tient à l'initiative de l'Association de sauvegarde de la ville de Lamta, avec le soutien du Commissariat régional des affaires culturelles en partenariat avec le Commissariat régional de l'Artisanat de Monastir.

L'édition 2023 a enregistré la participation de nombre de jeunes promoteurs, diplômés de l'enseignement supérieur, et spécialisés dans les produits du terroir.

Des opportunités d'exportation de leurs produits vers les marchés étrangers (Algérie, Libye, France etc...) est désormais possible, notamment après le lancement de leurs projets, selon les organisateurs du festival.

Le festival de Lamta est, à l'échelle nationale, la plus grande et importante manifestation au cours de laquelle la Bsissa est mise en valeur, avec toutes ses saveurs et ses goûts divers.

Un concours récompensant la meilleure Bsissa est organisé dans le cadre de ce festival. Il est supervisé par des experts en nutrition de l'Institut national de nutrition et de technologie alimentaire. Un autre concours de la cuillère d'or est organisé en partenariat avec le laboratoire de recherche (Etudes maghrébines francophones comparées et Médiation culturelle) de la faculté de la Manouba.

Un colloque scientifique sur "l'artisanat et son rôle dans la promotion de l'économie locale" s'est déroulé dans le cadre du festival.