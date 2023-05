Mali: Insécurité et agriculture - Le Pam estime que le pays fait face à une « catastrophe alimentaire »

Le Programme alimentaire mondial (Pam), a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme sur la situation sécuritaire et humanitaire du Mali sollicitant de façon urgente de nouveaux financements pour augmenter son assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,2 millions de personnes, en particulier à Ménéka. L’information est de commodafrica.com. Selon cette source qui cite le Pam, « le cumul de l'insécurité, des chocs climatiques et des prix élevés des denrées alimentaires continue de provoquer une faim et une malnutrition aiguës au Mali, avec un nombre de personnes confrontées à un accès irrégulier à des aliments nutritifs, qui devrait atteindre 1,2 million pendant la période de soudure de juin à septembre, selon l'analyse de la sécurité alimentaire du Cadre harmonisé (Ch) de mars 2023. »

La propagation de l'insécurité dans les régions du Sud et de l'Ouest du Mali, auparavant sécurisées, a également un impact négatif sur l'agriculture, la pêche et la production animale et réduit considérablement la capacité des familles à accéder à la nourriture.