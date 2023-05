Congo-Kinshasa: Bunia - Environ 500 élèves sensibilisés contre les abus et exploitations sexuelles

Environ 500 élèves du complexe scolaire Léopoldville de Bunia (Ituri) ont été sensibilisés sur les questions liées à l'exploitation et abus sexuels.

A l'initiative de la section conduite et discipline de la MONUSCO, cette session a permis aux participants de comprendre la marche à suivre en cas d'abus commis par un agent de la mission onusienne.

Agés entre 15 et 18 ans, ces jeunes en majorité des filles ont salué la tenue de cette session.

« On était dans l'ignorance. On ne se savait pas s'il y avait une différence entre abus et exploitation sexuelle. Nous allons pratiquer tout ce que on vient de nous dire. Quand on est encore moins âgé, en voyant seulement l'argent on peut même se faire violer. Vraiment avec ces informations je suis très contente », a déclaré l'une de filles ayant pris part à cette formation.

Pour sa part, la responsable de l'ONG Promotion de la femme pour la reconstruction de l'Ituri, Marie Kabazaire leur demande de ne pas accepter une quelconque offre de la part des agents de l'ONU ou des humanitaires en échange avec le sexe.

« Il y a de nombreux agents à la MONUSCO. Et certains enfants n'ont pas de notions par rapport aux abus et exploitation sexuels. Il ne faut pas qu'ils soient trompés à travers l'argent, des choses matérielles qu'on leur propose. Ils doivent étudier, garder leur dignité afin qu'ils puissent gagner la vie », a-t-elle souligné.

Au cours de cette formation, un numéro vert a été distribué à tous les participants pour dénoncer les cas d'abus sexuels commis par des agents de la mission onusienne.

Cette sensibilisation va s'étendre à toutes les écoles de la ville de Bunia.