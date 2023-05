Ethiopie: La Commission éthiopienne d'investissement et la Chambre chinoise de commerce international conviennent de renforcer leur coopération

Addis Ababa le — Une délégation de la Commission éthiopienne d'investissement (EIC) s'est entretenue avec des représentants de la Chambre de commerce internationale de Chine (CCOIC) en Chine.

Le commissaire adjoint de l'EIC, Temesgen Tilahun, et le directeur général adjoint de la CCOIC, Yang Hong, ont exprimé leur vif intérêt mutuel à faire progresser la coopération institutionnelle.

Les deux parties ont donc convenu de réorganiser le partenariat et d'entreprendre des activités conjointes de promotion du commerce et de l'investissement afin de renforcer les partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement entre l'Éthiopie et la Chine.

La délégation d'investissement de l'EIC a également visité la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de textiles (CCCT).

À cette occasion, le commissaire adjoint Temesgen et le vice-président de la CCCT Zhang Xinmin ont soulevé des questions d'intérêt mutuel et ont convenu de reconstruire et de mener des initiatives de partenariat entre les deux institutions sur la base du protocole d'accord de coopération entre l'EIC et la CCCT signé en 2016.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'élaborer un plan d'action commun pour faciliter les relations d'affaires et d'investissement dans le secteur du textile et de l'habillement entre les deux pays.

Établi en 1988, le CCCT représente et coordonne plus de 12 000 entreprises dont les volumes d'investissement et de commerce représentent 70 % des importations et exportations chinoises de textile, selon l'EIC.

La délégation éthiopienne chargée de la promotion des investissements est en Chine pour une visite de travail.

La délégation a tenu des réunions avec des responsables de plusieurs institutions en Chine, notamment l'Agence chinoise de promotion des investissements (CIPA), afin de discuter des moyens de renforcer la coopération en matière de promotion des investissements dans les deux pays.