Maroc: Le centre culturel du quartier Bousselham à Tanger, un incubateur de jeunes talents

Tanger — Situé au coeur d'un quartier périurbain de Tanger, le Centre culturel du quartier Bousselham a été créé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), afin de lutter contre le décrochage scolaire et de renforcer les capacités des enfants, à travers des activités culturelles et expressives riches et diversifiées.

Ce centre, installé dans un quartier populaire nouvellement créé, constitue un espace socio-culturel qui accueille au quotidien un grand nombre d'enfants et de jeunes souhaitant bénéficier d'activités artistiques, sous la supervision des cadres et des bénévoles de la Fondation Ali Zaoua, qui a eu l'occasion, grâce à l'INDH, d'interagir avec les jeunes de la région et d'accompagner les aspirations des enfants, notamment ceux qui veulent s'affirmer dans les arts expressifs.

Cet établissement culturel incarne les objectifs de l'Initiative visant à encourager les jeunes à pratiquer des activités expressives et à leur fournir la moyens de développer leurs capacités culturelles et cognitives, tout en favorisant leur épanouissement.

Dans une déclaration à M24, la chaine de l'information en continu de la MAP, Ismail Moutawakil, chef du service "Impulsion du capital humain des générations montantes" relevant de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de Tanger-Assilah, a souligné que la création de ce centre s'inscrit dans le cadre du programme 4 de l'Initiative, notamment son axe lié à l'appui scolaire et la lutte contre le décrochage.

En vertu d'une convention de partenariat entre la préfecture de Tanger-Assilah et la Fondation Ali Zaou, l'INDH a mis à la disposition de la Fondation ce centre d'épanouissement et d'animation socio-culturelle, en plus d'un montant de 500.000 dirhams alloué à la gestion de cette structure, qui propose des activités parascolaires au profit des élèves issus du quartier Bousselham et des quartiers proches, a fait savoir le responsable.

Il a noté que les activités artistiques proposées par le centre portent notamment sur la musique, le théâtre, la danse et les arts plastiques, dans la perspective de lancer de nouveaux ateliers d'apprentissage des langues au début de l'été, en plus de l'organisation de voyages scolaires et d'autres activités visant à assurer l'ouverture des zones périurbaines et rurales proches sur leur environnement.

Pour sa part, Faissal Ziza, de la Fondation Ali Zaoua, a indiqué que le centre culturel "Noujoum Al Boughaz" (étoiles du Détroit) au quartier Bousselham est le deuxième centre géré par la fondation, dans le cadre d'un accord avec la préfecture de Tanger-Assilah, avec le soutien de l'INDH, soulignant que cet établissement vise à favoriser l'ouverture des enfants et des jeunes du quartier aux différentes expressions artistiques et culturelles, et à affiner et développer leurs talents.

Il a fait savoir que le centre accueille actuellement 352 élèves, qui poursuivent leurs études dans sept établissements scolaires, relevant que les adhérents, dont plus de 70% sont des filles, bénéficient des différentes activités culturelles organisées au centre tout au long de la semaine, visant à les inciter à adhérer davantage aux initiatives culturelles, à développer leurs talents et à s'ouvrir aux différentes expressions artistiques.

Au micro de la MAP, l'enfant bénéficiaire, Ammar Zekri, a assuré que les différents services culturels fournis par le centre incitent les habitants du quartier à changer leur perception de certaines expressions culturelles et artistiques, et à encourager leurs enfants à les pratiquer, notant que cet espace lui a permis de développer son oreille musicale et son talent de chanteur, sous l'encadrement de spécialistes.

Même son de cloche chez Israa Hassoun, qui a découvert son talent pour le chant au sein du centre, qui lui a donné l'opportunité de développer ses capacités dans le domaine de la musique et à franchir le monde des arts, encouragée en cela par sa famille, qui reconnait le rôle de cette structure dans la promotion de l'épanouissement des enfants et des jeunes et le renforcement de leurs connaissances culturelles et cognitives.

De son côté, l'enfant Kamar El Hafi s'est dite fière d'être une adhérente de ce centre culturel ouvert aux habitants du quartier Bousselham, notant que sa pratique du théâtre lui permet d'améliorer ses capacités expressives et linguistiques et de s'ouvrir à un univers empreint de magie.