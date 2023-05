Maroc: INDH - La plateforme des jeunes d'Oued Eddahab résolument engagée dans l'appui des porteurs de projets

Dakhla — La plateforme des jeunes de Dakhla, réalisée dans le cadre de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), s'est fortement engagée dans les efforts visant à mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets de la province d'Oued Eddahab tous les moyens de soutien et d'accompagnement à même de créer leurs propres entreprises.

Supervisée par le comité provincial de développement humain (CPDH) d'Oued Eddahab et gérée par la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI), cette plateforme des jeunes fait office de carrefour d'interaction entre l'ensemble des programmes mis en oeuvre par les différents intervenants dans le domaine de l'intégration des jeunes, offrant des espaces d'écoute, d'orientation, d'accompagnement et de soutien de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire.

Cet espace des jeunes s'assigne également pour objectifs de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et d'encourager la création d'emplois, à travers la mise en place d'un mécanisme d'appui technique adapté, aux différentes phases pré et post création, permettant ainsi de booster la création d'entreprises chez cette catégorie.

Dans une déclaration à la chaine d'information en continu M24 de la MAP, la représentante de la FRSDISI, Chaimae Lazâr, a indiqué que la plateforme des jeunes d'Oued Eddahab poursuit son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration des revenus et l'inclusion économique des jeunes.

Mme Lazâr a, dans ce sens, souligné que l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes figure parmi les priorités de la 3éme phase de l'INDH, faisant observer que les porteurs de projets ont bénéficié de plusieurs ateliers de formation portant notamment sur le développement personnel, la comptabilité, la gestion, les techniques de la commercialisation, le marketing et les principales étapes pour la création d'une entreprise.

De même, elle a fait remarquer que les projets soutenus par l'INDH ont permis aux bénéficiaires de s'intégrer dans la vie économique et professionnelle, notamment les projets financés dans le cadre de l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

Ainsi, un certain nombre de jeunes de la province ont bénéficié de l'accompagnement, de l'encadrement et du financement de l'INDH, qui a offert à cette catégorie l'opportunité de réaliser leurs projets ou de développer leurs activités dans le cadre d'une approche intégrée visant à créer de la valeur ajoutée aux niveaux local et régional et à assurer la pérennité des projets.

Dans ce sillage, Hassna Jarjoub, qui a réussi à monter son projet "Centre de calcul mental" à Dakhla, a confié dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, qu'elle a été parmi les bénéficiaires du programme d'amélioration du revenu et Inclusion économique des jeunes, en particulier l'axe relatif à "l'appui à l'entreprenariat chez les jeunes".

Pour concrétiser son projet, Mme Jarjoub s'est rendue à la plateforme des jeunes d'Oued Eddahab, où elle a profité d'une formation et d'un accompagnement sous l'encadrement de spécialistes dans plusieurs domaines, en plus d'un soutien financier s'élevant à 60% du projet pour acquérir le matériel nécessaire.

Pour sa part, Fatiha Quissi, porteuse du projet "Tizra pour le développement" dédié au textile et à l'habillement à Dakhla, a fait savoir qu'elle s'est inscrite à la plateforme des jeunes d'Oued Eddahab, où elle a bénéficié de l'accompagnement tout au long des étapes de création du projet.

Elle a aussi noté qu'elle a bénéficié d'un soutien financier qui lui a permis d'acquérir des machines à coudre, notant qu'une dizaine d'ouvriers sont mobilisés avec elle de manière directe et indirecte, pour mener à bien son projet.

A cette occasion, Mme Quissi a appelé les jeunes porteurs de projet à s'inscrire dans cette plateforme, afin qu'ils puissent bénéficier de l'aide et de l'accompagnement des encadrants.

Pour sa part, Mohamed Laasel, porteur du projet d'acier inoxydable, a indiqué qu'après avoir eu l'idée de créer son propre projet, où il a été bien accueilli par les encadrants de la plateforme, soulignant qu'il a bénéficié de l'accompagnement, l'encadrement et d'une formation d'une durée d'environ trois mois, ainsi qu'un soutien financier qui lui a permis de concrétiser son idée de projet.

A rappeler que la troisième phase de l'INDH (2019-2023) accorde une importance capitale et renouvelée à la promotion du capital humain, via le lancement d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus innovantes qui contribueront à améliorer la qualité des offres et d'opportunités d'emplois.