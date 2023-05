Maroc: Aousserd - L'INDH au service de la promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes

Aousserd — La plateforme des jeunes d'Aousserd, mise en place dans le cadre de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), constitue un espace visant à stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, améliorer leur employabilité et à concrétiser leurs idées de projets.

Cette structure, réalisée dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" offre aux jeunes des formations adaptées au marché du travail et un accompagnement orienté vers trois axes à savoir l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire.

Concrètement, nombreux sont les jeunes issus de la province qui ont bénéficié de l'accompagnement et de l'encadrement de la plateforme d'Aousserd, tel est le cas de Ayoub Ben Khalouk, porteur du projet "Nett Pro Dak" qui s'inscrit dans l'axe lié à "l'appui à l'entreprenariat chez les jeunes". Il s'agit d'une société de nettoyage industriel qui propose des prestations de nettoyage de locaux à usage professionnel.

"Après avoir accumulé environ sept ans d'expérience dans le domaine du nettoyage industriel, j'ai décidé d'entamer ma propre aventure entrepreneuriale en mettant en pratique mon savoir-faire en la matière", a souligné le jeune Ayoub dans une déclaration à la chaîne d'information en continu M24 de la MAP.

Dans ce cadre, il a indiqué qu'il s'est inscrit à la plateforme des jeunes d'Aousserd, où il a bénéficié de plusieurs formations axées notamment sur la gestion entrepreneuriale, l'informatique et le marketing digital.

"Mon projet est sur la bonne voie grâce à l'accompagnement et à l'encadrement de l'INDH", s'est-il réjoui, appelant les jeunes porteurs de projet à s'inscrire dans cette plateforme, où ils vont bénéficier de formations dispensées par la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie, en termes d'orientation, de suivi et d'accompagnement (pré et post création).

De son côté, l'auto-entrepreneur Hicham Ait Driss, a réussi, lui aussi, à accéder à l'appui de l'INDH, après que son projet "Live Travaux" une entreprise de soudure, a suscité l'appréciation du comité chargé de la sélection des projets.

Lauréat de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), M. Ait Driss qui a accumulé une bonne expérience dans le domaine de soudure, a reconnu que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui et l'accompagnement continu de l'INDH, grâce à laquelle son rêve est devenu une réalité.

"L'INDH a financé mon projet à hauteur de 60%, ce qui m'a permis de démarrer confortablement mon projet du point de vue financier", a-t-il fait savoir.

A Bir Gandouz (province d'Aousserd), Tasslim Saidi, a quant à elle, monté sa société "Couscous Lamhiriz", spécialisée dans la production et la commercialisation du couscous.

Dans cette lignée, elle a fait savoir que la concrétisation de son projet a été précédé d'un travail d'accompagnement et d'orientation via la plateforme des jeunes, en passant par le soutien financier et l'encadrement post-création.

L'INDH, au titre de sa troisième phase, a contribué de manière significative à la promotion de l'inclusion économique des jeunes au niveau de la province d'Aousserd et au développement de leur esprit entrepreneurial, ainsi qu'à l'adoption d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois.

L'appui apporté par l'INDH dans ce domaine est très apprécié par les jeunes porteurs d'idées de projets de cette province, qui sont animés d'une grande volonté de contribuer au développement de leur environnement socioéconomique.