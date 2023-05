Maroc: SM le Roi félicite le Président camerounais à l'occasion de la Fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l'occasion de la Fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président camerounais Ses sincères félicitations et Ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur, ainsi que Ses souhaits de prospérité au peuple camerounais uni au peuple marocain par des liens précieux de fraternité et de solidarité.

A cet égard, Sa Majesté le Roi assure M. Paul Biya de Sa détermination à oeuvrer, de concert avec lui, à la consolidation d'une coopération maroco-camerounaise toujours plus solide et pérenne, mutuellement bénéfique au deux peuples et fortement engagée en faveur de l'unité et du développement de l'Afrique.