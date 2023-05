Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT-Niari affûte ses armes pour les prochaines sénatoriales

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) du Niari a tenu sa deuxième session ordinaire, le 20 mai, à Dolisie, chef-lieu du département du Niari. Sous la direction de leur président, Francy Ibouanga Boukedi, qui avait à ses côtés Pierre Mabiala, membre du Comité central et ministre d'Etat, les conseillers fédéraux ont examiné et adopté l'ensemble des points soumis à leur approbation parmi lesquels, le budget exercice 2023 et le programme d'activités.

Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 207 606 000 F CFA, le budget 2023 de la fédération du PCT-Niari reflète la situation économique que traverse notre pays.

Quant au programme d'activités 2023 de cette fédération, il est centré essentiellement sur la préparation et la participation aux élections sénatoriales 2023, la restructuration des organes intermédiaires et de base, la poursuite de la structuration des unions catégorielles, la formation des membres du parti et le suivi de l'action publique.

Il sied de signaler que les travaux de cette session se sont déroulés sur le thème « Cadres, militants et sympathisants de la fédération PCT Niari, dans l'unité, la discipline, la cohésion et la solidarité, fédérons nos énergies en vue de la victoire aux élections sénatoriales de 2023 ».

Au terme des travaux, cette deuxième session du conseil fédéral du PCT-Niari a été sanctionnée par un communiqué final; l'adoption de deux motions, à savoir celle de soutien au président du Comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, et celle de la confiance au secrétaire général du parti, Pierre Moussa.

Notons que certains membres de cette fédération qui ont posé des actes d'antivaleurs seront sanctionnés selon les textes du parti .