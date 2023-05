Congo-Kinshasa: Beni - 87 600 enfants attendus pour la vaccination contre la rougeole

Au moins 87 578 enfants sont attendus pour recevoir le vaccin contre la rougeole dans la zone de santé de Beni (Nord-Kivu). Le médecin chef de zone de Beni, Dr Franc Fikiri, a livré cette information samedi 20 mai lors du lancement de la campagne de vaccination contre cette maladie à la mairie.

« Un seul enfant non vacciné contre la rougeole constitue un danger pour sa famille voire même pour la communauté tout entière », a fait remarquer le médecin chef de zone de santé de Beni. Il signale que la rougeole sévit dans la région :

« Nous ne sommes pas épargnés parce que nous sommes directement voisins d'Oicha (NDLR : qui a notifié mille neuf cent dix-huit cas de rougeole et dix-sept décès depuis le début 2023). Et nous le disons ici, dans nos structures et nos formations sanitaires, nous avons déjà des cas de rougeole que nous sommes en train d'enregistrer.

Dans le communiqué publié par monsieur le gouverneur de province du Nord-Kivu, la ville de Beni est parmi les entités les plus touchées par les cas de rougeole. Pour dire qu'à Beni, il y a encore des enfants malades de rougeole, une maladie contagieuse ».

Il exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants dans les sites les plus proches :

« Il y a même ceux qui en sont morts. Pour vouloir signifier que c'est une maladie grave. Je lance un appel à tous les parents d'orienter les enfants dans les sites de vaccination les plus proches. Faire vacciner son enfant c'est l'aimer ».

Au moins 87 578 enfants, dont l'âge varie entre six et cinquante-neuf mois, devront être vaccinés pendant sept jours à des sites fixes. Sauf en cas de besoin, les équipes de vaccination pourront aller vers les enfants se trouvant dans milieux les plus reculés des sites présélectionnés.