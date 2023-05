Congo-Kinshasa: Beni - Des jeunes en dialogue pour prévenir les violences électorales

Les jeunes, les membres des différents partis politiques et différentes représentations de la société civiles de la ville de Beni ont échangé, samedi 20 mai, sur les voies et moyens de « prévenir les violences en période électorale dans l'Est de la République démocratique du Congo ».

Les participants ont recommandé notamment aux partis politiques d'être suffisamment informés sur la culture électorale et d'envoyer surtout des témoins et observateurs bien qualifiés pour leur apporter des rapports crédibles.

A la société civile, « qui est aussi une organisation d'appui à la démocratie », ils demandé de bien canaliser les revendications des uns et des autres pour qu'elles trouvent gain de cause.

Ces jeunes ont en outre appelé la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de garder son caractère indépendant.

Causes des violences électorales

Les participants ont fait des analyses sur les causes qui peuvent engendrer les violences en période électorale a expliqué, le point focal de Benaface Congo à Beni, Dady Azor :

« Le processus électoral en cours peut engendrer des violences avant, pendant, et après. Cette année, c'est une année électorale et nous avons déjà franchi la première étape liée généralement à l'enrôlement des électeurs. Et avec la suite le processus est en train de continuer.

Et nous avons pensé qu'il était important de réunir les jeunes et les autorités enfin qu'ils se mettent d'accord sur les risques qui peuvent surgir évidement à travers les attitudes des uns et des autres qui peuvent engendrer des violences et beaucoup plus voir les conflits demeurer dans la communauté après ce processus ».

Seule l'information sur le processus électorale pourra permettre un bon climat dans les prochains jours, a déclaré l'un de participants, Esaïe Muli, de l'Ecole pour la citoyenneté (ECOCIT) :

« Nous devons tous apprendre d'abord, ce quoi les élections. Eviter certaines situations qui peuvent engendrer des agitations. De ma part, il est seulement question de sensibiliser mes paires et toute la communauté à s'approprier le processus et de s'informer davantage surtout d'être pacifique et savoir consommer le résultat ».

Ce dialogue a été organisé par l'ONG "Bénévolat pour l'Enfance" à travers son projet « Participation des jeunes au processus électoral en cours en RDC ».