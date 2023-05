Maroc: L'incubateur des jeunes entrepreneurs à Larache, une pépinière d'une nouvelle génération de managers

Larache — Avec l'inauguration de l'incubateur des jeunes entrepreneurs à la province de Larache, à l'occasion du 18 anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), une nouvelle génération d'entrepreneurs et de managers verra le jour dans les années à venir.

Cette pépinière d'incubation des jeunes entrepreneurs constitue un nouveau jalon dans le processus de développement de l'écosystème de soutien au sens de l'entrepreneuriat chez les jeunes porteurs de projets et d'idées de projets générateurs de revenu et créateurs d'emploi et de richesse, à travers des projets porteurs qui tirent profit des potentialités qu'offrent les filières locales de production au niveau de la province de Larache.

L'objectif principal de ce projet, réalisé dans le cadre du Programme 3 "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'INDH (2019-2023), est de fournir des services d'incubation et d'accompagnement au profit des jeunes porteurs de projets et des startups, afin de renforcer leur développement et d'assurer leur pérennité.

Cette plateforme propose aux jeunes souhaitant lancer leurs propres projets un ensemble de services intégrés pour les aider à surmonter les obstacles et les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en place de leurs projets, une expérience particulière, qui commence par le développement de l'idée du projet, jusqu'au suivi personnalisé, en passant par l'orientation et l'accompagnement.

Dotée d'une capacité d'accueil d'environ 70 jeunes entrepreneurs par an, cette pépinière propose également aux bénéficiaires des ateliers de formation pour leur permettre de prendre connaissance des différents aspects de l'entrepreneuriat, en plus de les aider à rechercher les moyens de financement pour lancer leurs projets, tout en leur apportant le soutien nécessaire pour assurer le développement et la pérennité de leurs entreprises.

Dans une déclaration à M24, la chaine de l'information en continu de la MAP, Tihad Cherifa Loubna, chef du service "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" relevant de la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Larache, a souligné que cette pépinière d'incubation des jeunes entrepreneurs, qui a mobilisé un investissement d'environ 4,4 millions de dirhams (MDH), s'inscrit dans le cadre du troisième programme de l'INDH, relevant qu'elle est dédiée aux entrepreneurs et aux jeunes porteurs de projets qui ne possèdent par de local pour exercer leurs activités.

Mme Tihad Cherifa a fait savoir qu'un bureau d'études assurera l'accompagnement de 50 à 64 petites entreprises ou auto-entreprises dans tous les domaines productifs, en particulier au profit des jeunes diplômés des centres de formation professionnelle ou d'instituts similaires, relevant que l'incubateur accueille les jeunes entrepreneurs sur une période de 12 mois, dont les 4 premiers mois seront consacrés à la formation pour le développement et le lancement du projet.

Elle a précisé que les jeunes entrepreneurs bénéficieront également de stages et de formations dans les domaines de la comptabilité, la gestion de la relation client et le marketing, entre autres, afin d'assurer la pérennité de leurs projets, soulignant que les jeunes, une fois qu'ils lancent leurs projets et maitrisent les aspects de gestion d'entreprise, peuvent quitter la pépinière, avec la possibilité de prolonger leur séjour à l'incubateur s'ils font encore face à des obstacles.

Les encadrants de l'incubateur, dont la gestion est assurée par le bureau d'études "Capital Innov", oeuvrent à faire de cet espace une pépinière de startups opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée et à créer une nouvelle génération d'"entrepreneurs réussis" dans la province de Larache.

Pour sa part, le directeur du bureau d'études "capital Innov", Tarik Bouchoutrouch, a affirmé que cette pépinière mettra à la disposition des bénéficiaires un bureau pour incuber leurs startups pendant une période initiale de 4 mois, extensible à 6 mois, notant que les jeunes bénéficieront de l'accompagnement pendant un an, afin de leur permettre de réaliser un chiffre d'affaires important leur permettant de poursuivre leurs activités et de réussir leur insertion sur le marché du travail.

"Nous proposons aux bénéficiaires des stages et des sessions de formation pour développer leurs compétences techniques et leurs soft skills, ainsi qu'une aide à la gestion des étapes difficiles pour réussir le lancement de leurs projets", a-t-il enchainé, soulignant que les encadrants de l'incubateur ont récemment organisé une campagne de sensibilisation, au profit de plus de 229 porteurs de projets issus de 16 communes, dont 38 femmes, qui a permis de sélectionner 20 bénéficiaires qui débuteront prochainement leur formation.

Cet incubateur, situé au coeur d'un quartier populaire de Larache, constitue une véritable pépinière d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs capables de se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir leur insertion sur le marché du travail.