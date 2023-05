Maroc: Taourirt/INDH - Un Centre pour l'autonomisation des femmes en situation difficile

Un Centre de formation pour l'autonomisation des femmes en situation difficile a été inauguré, jeudi, dans la commune d'El Aïoun Sidi Mellouk (province de Taourirt), à l'occasion de la célébration du 18e anniversaire du lancement de l'INDH.

Ce centre, qui a été inauguré par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, en présence notamment des membres du CPDH, des élus et d'autres responsables, vise à promouvoir l'autonomisation des femmes en situation difficile, et ce à travers l'acquisition des compétences pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.

La construction et l'équipement de ce Centre, qui a nécessité un investissement de l'ordre de 1,65 millions de dirhams (MDH), financé par l'INDH, intervient dans le cadre d'une convention de partenariat entre la préfecture de la province de Taourirt, la commune de d'El Aïoun Sidi Mellouk, et la Délégation provinciale de l'Entraide Nationale à Taourirt.

Bâti sur une superficie totale de 848 mètres carrés (225 m2 couverts), ce centre comprend une salle pluridisciplinaire, des salles dédiées aux ateliers de couture, d'artisanat et une salle informatique, en plus des blocs sanitaires et d'autres dépendances administratives.

Dans une déclaration à la MAP, Bachir Sadiki, de la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Taourirt, a fait savoir que ce centre moderne permettra à la population locale, notamment les femmes en situation difficile, de bénéficier de programmes de formation dans divers domaines, comme la couture, la broderie et l'informatique, et ce dans la perspective d'assurer leur autonomisation économique.

Et de préciser que ce centre entend améliorer la situation des femmes en situation de précarité, notant que l'Initiative a alloué une subvention annuelle d'environ 50.000 Dhs, pour assurer le bon fonctionnement de ce centre et aider ses responsables à atteindre les objectifs escomptés.

Pour sa part, Fouad El-Ezz, de la Délégation provinciale de l'Entraide Nationale à Taourirt, a estimé que ce centre va contribuer au développement des capacités individuelles des femmes bénéficiaires, à travers un ensemble de formations artisanales et d'ateliers visant leur autonomisation, notamment en termes de création et de gestion de coopératives, entre autres.

Par ailleurs, le gouverneur de la province et la délégation l'accompagnant ont procédé, à Taourirt, à l'ouverture du Salon local des produits du terroir, organisé à la même occasion sous le thème "L'auto-emploi, un véritable levier de développement local".

Cette exposition de six jours, comprend 20 stands et vise à promouvoir les produits des coopératives et des startups bénéficiant de l'appui du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, et à encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes.