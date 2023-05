Afrique: Cérémonie en l'honneur de l'équipe du Maroc U17 vice-championne d'Afrique

Rabat — La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé une cérémonie en l'honneur du staff et des joueurs de l'équipe nationale U17, vice-championne d'Afrique, samedi au Complexe Mohammed VI de football.

A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a donné lecture au message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux membres de la sélection nationale de football U17, pour leur exploit exceptionnel et leur qualification à la Coupe du Monde 2023.

SM le Roi a salué, à cette occasion, les efforts déployés par toutes les composantes de cette sélection prometteuse, notamment les joueurs, les entraîneurs, les techniciens et les cadres et dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football, pour la réalisation de cet exploit africain qui honore le football national dans toutes ses catégories.

Le Souverain a exprimé Sa fierté pour la maturité et la discipline remarquables, la belle prestation, le grand esprit compétitif et la haute moralité bien ancrée dont ont fait preuve les Lionceaux de l'Atlas durant ce championnat, ainsi que leur ferme détermination à continuer à porter le flambeau du football marocain et à confirmer son rayonnement et sa présence distinguée dans les différentes manifestations continentales et internationales.

Dans une allocution de circonstance, M. Lekjaa a affirmé que les résultats obtenus par le football national sont le fruit de la clairvoyance de l'action proactive de SM le Roi Mohammed VI, consistant notamment en la création de l'Académie Mohammed VI de football, dont les lauréats se sont illustrés dans les équipes nationales et plusieurs clubs.

Le projet engagé par le Souverain constitue l'épine dorsale et la structure de base du développement du football national, a souligné M. Lekjaa, ajoutant que les performances actuelles ne sont qu'une infime partie de ce que réserve l'avenir à ce sport grâce à cette stratégie.

Le responsable a, en outre, salué le rendement des joueurs qui étaient les meilleurs ambassadeurs du Maroc, appelant à ne plus se contenter uniquement de la participation dans les différentes compétitions, et à viser les titres.

De son côté, l'entraîneur de la sélection nationale U17, Said Chiba a indiqué que la prestation des joueurs marocains en Algérie démontre que rien n'est impossible avec le travail, la discipline et l'esprit collectif, ajoutant que les éléments nationaux ont émis des messages forts de fair-play, d'engagement et de tolérance.

Le bilan de cette participation a été positif sur toute la ligne, en terme de qualification au prochain Mondial, d'un parcours optimal et d'un maximum de matches joués, ce qui est positif pour la formation de cette catégorie d'âge, s'est réjoui Chiba, insistant sur la nécessité de capitaliser sur ces résultats pour assurer une continuité des performances.

La délégation de la sélection marocaine U17 est arrivée, samedi, à l'aéroport Rabat-Salé.

La sélection marocaine avait atteint la finale, perdue 2-1 face au Sénégal, après avoir battu au dernier carré le Mali aux tirs au but (6-5), alors que le Sénégal a éliminé le Burkina Faso.

Les quatre demi-finalistes du tournoi, en l'occurrence le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali ont décroché leur billet pour la phase finale du Mondial 2023.