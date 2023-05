Afrique: 11es Jeux des Iles - Confirmés à Antananarivo avec 17 disciplines

Plus de 3 000 personnes des délégations des îles de l'Océan Indien se retrouveront à Antananarivo du 25 août au 3 septembre pour les 11es Jeux des Îles autour de 17 disciplines sportives.

Tout le monde est fixé. Madagascar accueillera les 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien dans pratiquement trois mois. Rideau sur la réunion du Comité International des Jeux (CIJ) à Ivandry hier pour statuer du côté organisationnel et surtout des disciplines des jeux de ce grand rendez-vous indianocéanique.

Record

« Nous avons retenu 17 disciplines. Au cours de cette réunion, nous avons pu finaliser avec le COJI les règlements généraux et techniques des disciplines des jeux. Le COJI a présenté les rapports liés à l'hébergement, au transport, à la sécurité, au protocole, aux accréditations et aux infrastructures » a conclu, Antonio Gopal, à l'issue de la lecture des résolutions de cette réunion décisive.

Au début, la Grande Ile était très ambitieuse en voulant organiser des « Jeux XXL » avec 23 disciplines. On en a finalement retenu 17 d'entre elles, à l'unanimité des pays membres du CIJ.

« Nous remercions les membres du CIJ de la sagesse et de la compréhension dont ils ont fait preuve et surtout du soutien qu'ils ont eu à Madagascar pour avancer afin que nous puissions avoir un éclaircissement et que le CIJ soit rassuré, » a détaillé le ministre de la Jeunesse et des Sports et président du COJI, Haja Resampa.

Cette édition 2023 détiendra toujours le record en matière de disciplines des jeux, si en 2019 l'Ile Maurice proposait 14 disciplines sportives. 6 disciplines ont été recalées à savoir l'équitation, le kick-boxing, le taekwondo, le tir à l'arc, le surf et la voile en plus des autres épreuves en football (football féminin, beach-soccer) du volley-ball (beach-volley), du rugby (à XV) et la boxe féminine.

Engagement

« Le record de disciplines n'est pas l'essentiel, mais l'important, c'est de réussir l'organisation. La réduction du nombre de disciplines permettra aussi de bien organiser les choses. Après les visites que nous avons effectuées, il y a encore des travaux à faire. Certes, les membres du CIJ avaient des inquiétudes auparavant car il n'y avait pas suffisamment de communication face à face et c'est parfois compliqué. Ils ont vu, compris et ont vu l'engagement de l'Etat et ils sont tranquillisés.

Nous sommes déterminés pour la prochaine étape » a conclu le numéro un du sport malgache. La capacité de Madagascar à organiser les jeux n'a pas inquiété les délégations étrangères participantes à la réunion, mais elles veulent une garantie étatique. En plus du ministre des sports qui accompagnait la délégation du CIJ lors des différentes visites des infrastructures sportives, le président de la République en personne, Andry Rajoelina s'est déplacé au Stade de Mahamasina où se tiendra surtout les cérémonies d'ouverture et de clôture tout comme la compétition de football, samedi.

Tout sera réglé dans les temps comme lors des précédentes organisations en 1990 et 2007 pour offrir une belle fête et surtout de beaux jeux à toutes les îles soeurs. L'engagement pourrait alors débuter pour les îles participantes. La balle est alors dans le camp de Madagascar, notamment du COJI pour concrétiser les recommandations du CIJ et pour que la fête soit belle et inoubliable du 25 août au 3 septembre.

Disciplines des jeux

- Athlétisme.

- Basketball 5x5 et 3x3

- Boxe

- Badminton

- Tennis de table

- Football

- Cyclisme

- Haltérophilie

- Handball

- Judo

- Lutte

- Natation

- Rugby à 7

- Karaté

- Pétanque

- Tennis

- Volley-ball.