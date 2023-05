Madagascar: MNDPT-PAM - Une approche numérique pour la résilience du Sud

Pour le PAM, l'utilisation du numérique constitue un pas majeur supplémentaire vers la résilience des populations du Grand Sud de Madagascar.

« Utiliser les technologies comme levier pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables du sud de Madagascar ». C'est dans cet esprit que le Ministère du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont signé un accord de collaboration qui rentre dans le cadre du déploiement de l'expertise du PAM en matière de Technologies des informations et de la Communication pour l'amélioration de la sécurité alimentaire à Madagascar.

« Une suite logique de la collaboration entre les deux entités », a-t-on noté samedi 20 mai dernier. « Les deux entités vont conjuguer leurs expertises et ressources pour efficacement soutenir la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, grâce à l'appui à la mise en oeuvre du Plan de Stratégie du Numérique et pour développer un système national de filets sociaux réactifs aux chocs » fait savoir Marc Regnault de la Mothe, Directeur-adjoint du Programme Alimentaire à Madagascar.

Attendus

Diverses activités sont prévues dans le cadre de ce partenariat. L'on peut citer « l'utilisation des technologies pour désenclaver des communautés du Grand Sud de Madagascar ». Concrètement, l'accord entre ces deux parties prenantes devrait permettre aux populations des zones enclavées de bénéficier des services entrant dans le cadre de l'initiative Transformation Rurale Rapide du PAM.

À savoir : l'accès à l'énergie, l'opportunité de créer des activités génératrices de revenus, la mise en place de salles numériques et infrastructures de santé. Cela inclut également la mise en place du Smartvillage du gouvernement malgache consistant en un accès aux services publics. Il conviendrait de noter que la collaboration entre le MNDPT et le PAM a déjà permis de mettre en place la plateforme digitale Korobo (www.korobo.mg), qui permet une meilleure coordination des interventions humanitaires et de développement dans la région. Cela a également permis l'utilisation de la technologie Drones dans la surveillance des cultures auprès des bénéficiaires afin de renforcer les moyens de subsistance locaux et la sécurité alimentaire.