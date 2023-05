Afrique de l'Est: Madagascar/Réunion - Coopération dans de nombreux domaines

La coopération amicale entre La Réunion et Madagascar se poursuit et se renforce après la visite de la délégation du Sénat conduite par son président, Herimanana Razafimahefa, à La Réunion en février dernier. À cet effet, Adèle Odon, élue membre du conseil départemental de La Réunion, a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat le 18 mai dernier, à Anosikely.

Aspects sociaux

L'objectif de la rencontre est de continuer à renforcer les relations économiques entre les deux îles soeurs. De nombreux domaines de coopération ont été évoqués et des projets seront mis en place, portant, entre autres, sur l'éducation, la formation des jeunes, l'agriculture et le sport. L'une des responsabilités du département de La Réunion est la protection de l'enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que trouver des emplois aux personnes même si elles n'ont ni diplôme ni expérience pertinente.

Et dans tous les domaines où il interviendra, ce département veille toujours aux aspects sociaux et à la protection de l'environnement. De son côté, le président du Sénat a confirmé que la coopération entre cette institution et le département de La Réunion entre les collectivités est nécessaire et sera menée. Les collectivités territoriales décentralisées sont libres d'exploiter les nombreuses coopérations et secteurs répertoriés.