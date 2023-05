Ile Maurice: MCCI - Le Dr Drishtysingh Ramdenee succède à Yousouf Ismaël comme secrétaire général

La Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) aura un nouveau secrétaire général dès le 1er juillet. Il s'agit du Dr Drishtysingh Ramdenee qui succède à Yousouf Ismaël qui a fait valoir ses droits à la retraite. Ainsi en a décidé jeudi le conseil d'administration de la MCCI.

Drishtysingh Ramdenee n'est pas un inconnu du monde des affaires, surtout en raison de son affectation à l'Economic Development Board, qui s'occupe du développement économique et de la promotion de Maurice comme terre d'accueil pour des investissements étrangers. Il a été Chief Executive Officer par intérim du Mauritius Institute of Biotechnology Council, membre du board de SME Mauritius Ltd et du Mauritius Emerging Technology Council, entre autres. Il a également dirigé l'Institut Technologique de Maintenance au Canada. On note aussi sa présence en tant que membre de diverses institutions de renom telles que Transnord, dont il a coordonné l'alliance stratégique nationale. «Je suis honoré de la confiance placée en moi pour occuper le poste de secrétaire général de la MCCI. C'est une importante mission que j'ai hâte d'exercer car il s'agit de construire des relations durables tout en renforçant nos partenariats clés», a-t-il déclaré.

Parmi les tâches qui figurent à l'agenda du nouveau secrétaire général de la MCCI, il y a l'élaboration et la mise en place des politiques et stratégies de la MCCI. Une mission qui lui convient parfaitement car c'est un domaine qui lui est familier, ayant déjà été impliqué dans l'exécution et la gestion de projets techniques et scientifiques, de développement d'équipes multidisciplinaires et de mises en réseau. Sa formation en ingénierie, mathématiques appliquées, aérodynamique et énergies renouvelables constitue un plus dans l'exécution de ses nombreuses responsabilités. Il a reçu plusieurs bourses de recherche, le prix national Force Avenir pour les sciences et technologies et le prix d'excellence du conseil de recherches en sciences naturelles pour la mise en place des technologies liées au concept Usine 4.0.

Drishtysingh Ramdenee a participé à la mise en route de plusieurs nouveaux piliers économiques, parmi lesquels la nutraceutique, la Fintech, la mise en opération d'une Sandbox licence, d'un commerce certificate et le National Incubator Scheme.