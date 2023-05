Afrique: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié 'Algérie-Zambie'

ALGER — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Zambie" a été installé dimanche à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du développement des relations d'amitié entre les deux pays et du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économique et commerciale, indique un communiqué de l'APN.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'APN, Salim Merah, a fait savoir que cette installation "revêt une importance particulière, car coïncidant avec la visite de la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Zambie en Algérie, à la tête d'une délégation qui comprend le président du groupe parlementaire d'amitié avec l'Algérie", formant le voeu de voir ce groupe constituer "un levier supplémentaire pour le développement des relations d'amitié entre les deux pays et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économique et commerciale".

Pour sa part, le président du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Zambie", a estimé que les groupes parlementaires d'amitié constituent "des canaux de communication et des moyens d'approfondissement du dialogue ayant pour objectif de consolider les relations d'amitié et de coopération et d'offrir des opportunités d'échange d'informations et d'expériences dans les domaines politiques, économiques, sociales et culturelles entre les parlements".

Il a salué, en outre, "la coordination et l'aide mutuelles entre les deux pays au Parlement panafricain (PAP), notamment en ce qui concerne la concertation sur les questions sécuritaires et politiques pour faire face aux menaces terroristes et de participer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans le continent".