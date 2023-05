Algérie: Mila - Le médiateur de la République supervise la distribution de décisions d'investissement

MILA — Le médiateur de la République, Madjid Ammour en compagnie du wali de Mila Mustapha Koreiche, a procédé dimanche soir à Oued Seggane (sud de Mila) à la remise de 17 décisions concernant l'exploitation de projets d'investissement à travers le territoire de la wilaya.

Il s'agit de 4 décisions d'autorisation exceptionnelles pour la réalisation de stations de services, 2 décisions de modification, 4 actes de concession, 6 actes de concession agricole en plus de décision de réservation d'un lot de terrain à la zone industrielle Chahid Tounsi Nasri de Chelghoum Laid au profit du jeune Ramzi Bounmeur ayant décroché récemment le label de start-up pour la concrétisation de son projet, remis par M. Ammour en marge de l'inspection d'une unité de statut privé pour la production de feuilles et bands en acier à la commune Oued Seggane d'une capacité de production annuelle atteignant les 45.000 tonnes.

Dans une déclaration à la presse locale, le médiateur de la République a indiqué que ce qu'il constaté durant la première journée de sa visite à Mila reflète le fruit de la levée des contraintes sur plusieurs projets d'investissement, et l'octroi des autorisations d'exploitation aux concernés leur permettant de mettre leurs projet en service et entamer la production au service de l'économie de la wilaya.

Il a ajouté que ce qui a été réalisé en matière de projet de développement dans plusieurs segments à Mila "contribuera à rattraper les lacunes enregistrées et l'amélioration du cadre de vie des citoyens".

M. Ammour en compagnie des autorités locales de Mila a écouté, après l'inspection de projets d'investissement et projets de développement réalisés dans plusieurs zones d'ombre, les préoccupations de représentants d'un nombre de mechtas de la commune Chelghoum Laid, comme les mechtas "Hab Errih", "Ouled Driss", "Bir Hachèm" et les habitants de mechta "El

Fadlia" dans la commune Yahia Ben Gacha et "Draâ Ben Khelfa" dans la commune Tibargant qui se sont axées (les préoccupations) sur le logement, l'amélioration des services publics et de santé ainsi que l'aménagement des routes et le raccordement aux réseaux divers en plus du renforcement de l'éclairage public et des eaux d'irrigation et l'électricité agricole.

M. Madjid Ammour poursuivra sa visite de trois jours à Mila par l'inspection lundi de la vieille ville de Mila (Vieux Mila), la mosquée Abou Mouhadjir Dinar après la tenue d'une rencontre avec la société civile au cabinet du wali.