Algérie: Nâama - La concrétisation du plan d'aménagement de la zone d'expansion touristique d'Aïn Ouarka offrira 1.300 nouveaux lits

NAAMA — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a annoncé à Nâama l'attribution de plus d'un milliard et 330 millions DA pour l'aménagement de la zone d'expansion touristique d'Aïn Ouarka, commune d'Asla, au sud-est de la wilaya, qui offrira 1.300 nouveaux lits.

A l'issue de son inspection du bain minéral traditionnel d'Aïn Ouarka, le ministre a indiqué dimanche que cette dernière sera renforcée après la réalisation des installations programmées au sein du plan d'aménagement de la zone d'expansion touristique d'Aïn Ouarka (2.324 hectares) avec 1.300 nouveaux lits, en plus de créer environ 1.500 emplois.

M.Didouche a souligné que la zone d'expansion touristique de l'Oasis de Tiout (195 hectares) connaîtra "prochainement" l'octroi de prêts pour financer un plan d'aménagement fournissant une base foncière pour le programme des projets d'investissement, dans le cadre de l'implantation de pôles touristiques dans cette wilaya, qui dispose de grandes potentialités et de ressources touristiques.

Le même responsable a souligné que la wilaya a besoin d'investisseurs de niveau pour réaliser des projets qui fourniraient des structures et des services touristiques qui jetteraient les bases de la promotion de divers types de tourisme : environnemental, thermal, religieux et autres.

Lors de la remise de l'autorisation d'exercer l'activité d'une "structure d'hébergement auprès des résidents" à Benmiloud Abdelkader, au niveau de l'ancien Ksar de la commune de Tiout, le ministre a insisté sur la nécessité de diffuser cette formule pour renforcer les capacités d'accueil des touristes et de mettre en valeur les us et coutumes et le style architectural de la wilaya, indiquant que toutes les facilités sont assurées par son département ministériel pour les opérateurs intéressés par cette activité.

Au site touristique et historique de la citadelle de Cheikh Bouâmama, dans la commune de Meghrar, il a souligné l'importance de promouvoir le tourisme religieux et d'attirer les touristes pour visiter les sites des anciennes mosquées, zaouias et monuments patrimoniaux et religieux de la wilaya.

M.Didouche a également souligné l'importance de la promotion des sites archéologiques et touristiques et la nécessité d'investir dans les énormes capacités disponibles dans le sud de la wilaya de Nâama pour contribuer à la relance du tourisme saharien.

Il a également inspecté le projet de réhabilitation de l'hôtel Mekther dans la zone de Sidi Boudjemâa, dans la commune de Sefra, doté d'un budget de 500 millions de DA.

La visite du ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans la wilaya de Nâama se poursuit, lundi, dans sa deuxième et dernière journée, par l'inspection de plusieurs projets.