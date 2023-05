Madagascar: Art Culinaire - Une semaine pour la découverte de la gastronomie turque

« Promouvoir la gastronomie Turque partout dans le monde » est le but ultime de cette organisation de « la semaine de la cuisine Turque » selon Ishak Ebrar çubukçu, ambassadeur de la Turquie à Madagascar.

Pour sa deuxième édition, le grand évènement culinaire se déroulera à l'Hôtel Radisson Blue water front Ambatonankanga. Lancé hier à la résidence de l'ambassade de la Turquie, le grand évènement durera jusqu'au samedi 27 mai 2023. « La cuisine turque ne se limite pas au Kébab, il y a également des traditions culinaires très anciennes au temps d'Ottoman. En cette occasion, on veut présenter nos spécialités au malgache. La cuisine turque est une cuisine méditerranéenne, très saine avec l'emploi de beaucoup de légumes et d'huiles d'olive. Les amateurs de cette cuisine pourront goûter au mets turcs à l'hôtel Radisson deux fois par jour pendant le dîner et le déjeuner » a souligné l'ambassade de la Turquie à Madagascar. Des plats succulents seront servis lors de cette semaine de la cuisine Turque.

Zéro déchet

Les invités d'hier ont pu goûter à des spécialités turques comme Houmous, salades de carottes au yaourt, boulettes de lentilles corail, caviar d'aubergines, haricots verts à l'huile d'olive, pilaf de riz garnis. Cet évènement est organisé pour rendre hommage à la ville d'Antakya qui a été touchée par les séismes le mois de février dernier. D'après l'ambassadeur de la Turquie, « la cuisine d'Antakya est très connue dans le monde entier grâce à sa richesse et sa variété. Pour cette semaine, on va opter pour la technique d'éco-responsabilité c'est-à-dire que tous les mets seront préparés avec zéro déchets » Cet évènement est organisé partout dans le monde. Les missions diplomatiques Turques comptent au total 260 consulats et ambassades.