Afrique: Rugby- Africa Women's cup - Madagascar battu d'entrée par le Kenya

Les ladies Makis de rugby à XV de Madagascar ont raté leur entrée dans la Coupe d'Afrique qu'elles ont jouée à la maison.

Les protégées d'Alain Randriamihaja, coach de l'équipe nationale malgache de rugby à XV féminin, représenté sur le banc par Tsinjo Natiora Raharinirina, coach adjoint, se sont inclinées sur le score de 20-29 face aux rugbywomen du Kenya samedi au stade Makis d'Andohatapenaka. C'est un match triangulaire réunissant les quatre meilleures équipes africaines de première division (Afrique du Sud, Madagascar, Kenya et Cameroun) comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à XV. Prévu débuter à 15 heures, le match a été retardé de 22 minutes en attendant l'arrivée du chef de l'État Andry Rajoelina et les supporteurs ont commencé à siffler. Les joueuses déjà bien échauffées ont été un peu handicapées par cette période d'attente. Le match a débuté à 15 heures 22 minutes. Un match dominé par les Kenyanes durant les vingt-cinq premières minutes de la première période malgré l'ouverture du score par le numéro 15 malgache Fabrina Holiniaina sur un coup de pied de pénalité. Après onze minutes de jeu, les Kenyanes ont réussi à marquer leur premier essai et elles ont mené au score (5-3). Le deuxième essai du Kenya est arrivé après que Madagascar a raté son troisième coup de pied de pénalité et le score a été de 10-3 pour le Kenya. Durant les quinze dernières minutes de la première période, le Kenya a provoqué un essai de pénalité et a viré en tête 17-3, fin de la première période.

Meilleur visage

La seconde période a été plus équilibrée et la partie semblait plus s'enflammer avec un meilleur visage de l'équipe nationale malgache. Par une mêlée à introduction malgache avec une sortie rapide de la balle, Madagascar a marqué son premier essai transformé et est revenu à 17-10. Bousculées, les Kenyanes ont réagi par un nouvel essai pour mener à 22-10. Encouragées et haranguées par le public, après les rentrées de deux nouvelles têtes au sein des ladies Makis, Madagascar a marqué un nouvel essai par le numéro 23 Zaya Zouanah Fanantenana et est revenu à 22-15 (54'). La sortie de Fenitriniaina Razafiarimanga capitaine de l'équipe nationale a fragilisé le pack malgache. Les Kenyanes ont su profiter de cette sortie qui a handicapé l'équipe malgache.

Les Kenyanes bien organisées ont fait entrer les joueuses à gros gabarit en misant sur le poids de son pack d'avant à chaque mêlée. Elles ont pris l'ascendant par un nouvel essai à trois minutes de la fin du match et ont mené sur le score de 29-15. Confondant vitesse et précipitation, les Malgaches ont marqué de nouveau son troisième essai et sont revenues à 29-20. Faute de temps le score en est resté là. Sur le classement provisoire, l'Afrique du Sud est premier suivi par le Kenya en seconde position et Madagascar troisième. Le Cameroun se place en quatrième position. Pour se placer dans la course, Madagascar doit battre le Cameroun et il est obligé de marquer beaucoup pour soigner son goal-average.