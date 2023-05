Madagascar: Électricité - Les coupures intempestives reviennent en force

Le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) a connu de longues heures de coupures de courant, samedi et dimanche. La Jirama les justifie par des travaux d'entretien.

Grogne chez des clients de la société de production et de distribution d'électricité et d'eau (Jirama) dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), ce weekend. Les coupures d'électricité sont revenues en force. Une première dose qui a duré près de trois heures, dans la journée et une deuxième dose, de près d'une heure, en soirée. Certains affirment même que leur quartier a supporté cinq coupures, samedi. « Impossible de travailler. J'avais des commandes à livrer pour aujourd'hui, mais la Jirama en avait décidé autrement. Je n'ai pas pu les terminer, avec près de cinq heures de coupure en tout, pendant l'après-midi et la soirée. La Jirama ne nous a, même pas avisés de cette coupure. Je crains de perdre mes clients, par conséquent », regrette un opérateur web. Une autre cliente de la Jirama témoigne que cette coupure a détruit l'électroménager, chez elle. « Notre réfrigérateur ne fonctionne plus », assène cette mère de famille. D'autres témoignent que des malfaiteurs ont profité de ces coupures pour exécuter leur opération. à Ampamantànana Androndra, un homme a été poignardé vers 18 heures 30. À cet instant, l'éclairage public était éteint. Ce quartier a été frappé par un délestage.

Travaux d'entretien urgents

La Jirama a programmé plusieurs heures de coupures dans quelques quartiers, le vendredi, le samedi, le dimanche, ce mardi et ce mercredi, pour des travaux d'entretien et de remplacement de poteaux électriques. Ils visent l'amélioration des services d'approvisionnement en électricité. Plus de 5 heures de coupure ont été prévues à Ankadifotsy, à Sabotsy Namehana, à Ambatofotsy, à Tsarafara, samedi, dans le cadre de ces travaux. D'autres quartiers qui ne figuraient pas dans cette liste, à savoir, Soavimasoandro, Ivandry, Ambohimalaza, Itaosy, Manjakaray, ont, également, été frappés par cette panne de courant. Samedi, en début de soirée, après une première dose de coupure, la Jirama publie un délestage tournant d'une durée de deux heures trente. « Des travaux d'entretiens urgents ont été réalisés dans la centrale thermique. », informe-t-elle. Des usagers craignent le retour du délestage tournant, après quelques semaines d'accalmie. « Les carburants acheminés vers Antananarivo, au début de ce mois, sont-ils déjà à sec », s'interrogent-ils. La Jirama n'a pas évoqué un problème de carburants.