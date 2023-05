Madagascar: Androndra - Crimes en série !

Zone rouge confirmée pour Ampamantanana-Androndra. Au même endroit et presque à la même heure...excepté un petit décalage de deux jours, deux crimes s'y sont produits. Samedi dernier, vers 18 heures 30, le soleil vient tout juste de se coucher et les bandits sortent déjà de leur tanière pour mettre à feu et à sang le quartier.

« Quatre hommes munis d'au moins un pistolet et d'armes blanches sont venus attaquer une épicerie locale », a-t-on appris sur place. Ils tirent en l'air pour intimider les gens puisqu'à cette heure, ce quartier populeux est encore très animé. En entendant le coup de feu, les piétons rebroussent chemin pour se mettre à l'abri. Ils comprennent vite la gravité de la situation. Le calme soudain profite aux malfaiteurs qui passent immédiatement à l'acte.

« Deux ont fait le guet et les autres, déjà à l'intérieur, obligent l'épicière à tout leur donner. Durant l'action, ils ont encore blessé cette dernière avec un couteau », selon d'autres sources sur place. L'attaque ne prend que quelques secondes, les scélérats se sont déjà éclipsés dans les dédales d'Ampamantanana. Ce quartier venait d'être le théâtre d'un autre crime deux jours auparavant. Alors que la tuerie d'un conducteur de taxi-moto, jeudi dernier, est encore sur toutes les lèvres, cette nouvelle attaque sanglante est venue nourrir les polémiques.

Oui, les inquiétudes sont passées à un niveau supérieur pour les habitants d'Ampamantana et ses environs. Sur les réseaux sociaux, ils s'invitent à ne pas rentrer tard, ne pas rouler en deux roues et encore d'autres mobilisations pour éviter d'attirer la foudre du banditisme. Et c'est une ambiance morose, nourrie de psychose qui règne désormais sur place.