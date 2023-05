Madagascar: Reprise du débat sur la transition

La confusion commence à s'installer dans le paysage politique malgache. Les observateurs commencent à ne plus se retrouver dans les prises de position des uns et des autres. C'est bien évidemment la mise en place d'une transition qui suscite des réactions bien tranchées. Les partis bien placés sont farouchement contre, mais certaines personnalités qui sont convaincues de sa nécessité n'en démordent pas.

Reprise du débat sur la transition

Ceux qui dirigent le pays ont opposé une fin de non recevoir à ceux qui ont lancé l'idée d'une mise en place d'une transition. Ils affirment que le processus électoral est bien en place et que les élections auront bien lieu. L'ancien président Marc Ravalomanana et les cadres de son parti sont résolument contre et disent que la démocratie s'exprimera lors de ce scrutin. Ils sont rejoints sur ce point par Hajo Andrianainarivelo et le MMM.

Ils soutiennent que le pays perdra beaucoup de temps durant l'installation de cette institution. Mais les partisans de l'installation d'un régime de transition ont, eux aussi, des arguments à faire valoir. Ils déplorent le chaos dans lequel baigne la situation actuelle et expriment leur crainte de troubles post-électoraux. Ils veulent que tous les acteurs de la vie politique s'unissent pour remettre de l'ordre dans les affaires nationales.

Le processus électoral, continuent-ils, bat de l'aile et il faut reconsidérer tous ses aspects. L'opinion, quant à elle, ne prend pas véritablement parti, mais elle a des soucis beaucoup plus terre à terre. Elle se préoccupe de son quotidien. Elle est forcée de vivre au jour le jour. Elle ne pensera pas aux grandes questions qui se posent actuellement. Et pourtant, il faudra bien qu'elle le fasse tôt ou tard. Pour le moment, il n'y a pas d'échanges passionnés entre les acteurs de la vie politique. Le ton reste courtois. C'est ce qui est encourageant.