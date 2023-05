Madagascar: Christine Razanamahasoa - Des dossiers confidentiels volés à son domicile

La présidente de l'Assemblée nationale annonce qu'un vol s'est produit dans sa résidence privée, dans la nuit du samedi. Des voleurs se sont introduits dans le domicile de Christine Razanamahasoa et ont dérobé son téléphone portable, ce qui inclut tous ses contacts, ses correspondances et ses confidences, un ordinateur de bureau avec son unité centrale et un sac contenant de l'argent.

Toutes les entrées de la maison étaient intactes et les voleurs n'ont rien pris, à part ces objets. Selon les informations recueillies, la présidente du Parlement était la cible des malfaiteurs. Ce vol est lié à ses fonctions à la tête de l'Assemblée nationale depuis 2018. Christine Razanamahasoa et sa famille s'en sont sortis sains et saufs. Il s'agit, en effet, d'un vol de documents secrets et ce, sans doute, à des desseins malveillants.

Les voleurs savaient ce qu'ils venaient chercher. « Il est important de noter que les cambrioleurs semblaient savoir ce qu'ils cherchaient, car toutes les informations personnelles du couple étaient stockées dans le téléphone », précise la communication de la présidente de l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux. La victime condamne l'intention indigne des commanditaires de ce vol. « Ce genre de comportement est fermement condamné, on soupçonne une intention malveillante derrière ces actes », lit-on ensuite.

« Une enquête a été ouverte immédiatement et les recherches en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs sont actuellement en cours », assure une source auprès des forces de l'ordre. « On ne peut nier les hypothèses sur la récupération d'informations confidentielles pour les revendre (appât du gain), pour se venger ou nuire à l'image de la victime dans ce genre d'affaires, mais seul le résultat de l'enquête nous en dira plus », a-t-il poursuivi. Ce dimanche, la députée Goulamaly a aussi perdu son téléphone. Des questions se posent s'il s'agit d'une simple coïncidence ou si les deux vols présentent un lien.

L'idée de la protection des informations relatives aux individus fait son chemin dans notre pays. La fuite d'informations est une menace permanente pour tout un chacun. Les risques ne sont pas minimes, on ne sait pas si ces données perdues ont été récupérées par des personnes malintentionnées, ni comment elles seront exploitées. Il faut ainsi commencer à introduire une discussion sur la protection de la vie privée numérique.