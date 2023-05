Afrique de l'Est: 11es Jeux des Îles - Un évènement sportif sur fond de tensions politiques

Samedi dernier, le président du Comité Olympique Malagasy a imposé son véto contre l'utilisation d'un hélicoptère mis à la disposition des membres du CIJ.

C'est désormais officiel. La 11e édition des Jeux des îles de l'Océan Indien aura bel et bien lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre 2023. L'équipe du Comité d'organisation qui était en mission dans la Grande île pour évaluer les préparatifs et les infrastructures destinées à accueillir les jeux, a donné une note plutôt positive. Lors d'une interview, le vice-président du Comité International des Jeux (CIJ) a exprimé sa satisfaction tout en saluant l'engagement et l'implication personnelle du président Andry Rajoelina dans le processus de préparation et d'organisation des Jeux des Îles.

« J'ai vécu 5 Jeux des Îles mais c'est la première fois que je vois un pays organisateur où le président est aussi enthousiaste pour organiser l'évènement et pour faire de ces jeux un succès », a déclaré Philippe Hao Thyn Voon. En tout cas, on constate que la Présidence de la République a décidé de prendre en main le leadership des préparatifs. Avec cette initiative, Madagascar est bien partie pour battre le record en termes d'organisation. C'est d'ailleurs le défi que s'est fixé le président Andry Rajoelina. Il l'a d'ailleurs annoncé vendredi dernier lors de la cérémonie de présentation officielle des identités des jeux qui s'est tenue au CCI Ivato.

66 jours

Mais à l'allure où vont les choses, ces 11es Jeux des Îles risquent de se dérouler sur fond de tensions politiques. Et ce, dans la mesure où elle aura lieu deux mois seulement avant l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu se tenir le 19 novembre si le calendrier électoral proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est maintenu. En effet, sauf changement, l'actuel président de la République devrait démissionner 6 jours seulement après la cérémonie de clôture des Jeux des Îles s'il envisage à briguer un second mandat, conformément à ce que prévoit la Constitution.

À cette période, les acteurs politiques seront certainement déjà en pleine précampagne électorale où d'habitude, les coups bas et les attaques tous azimuts vont bon train. Déjà en ce mois de mai, les tensions politiques sont montées d'un cran avec certains politiciens qui réclament le renversement à l'amiable et de manière consensuelle de l'actuel président, par l'instauration d'un régime de Transition, orchestré par d'anciens présidents peu enthousiastes d'affronter le verdict des urnes. Les préparatifs des jeux se déroulent déjà sur fond de calculs politiques.

Véto

En effet, ces 11es Jeux des Îles ont la particularité d'être accueillis par un pays où le président du Comité Olympique Malagasy est l'un des adversaires les plus virulents des tenants du pouvoir. Dernièrement, Siteny Randrianasoloniaiko, candidat annoncé à la prochaine élection présidentielle, a annoncé qu'il n'y a que 2% de chance pour Madagascar d'obtenir l'accueil des Jeux des Îles. Pas plus tard que samedi dernier, le numéro Un du « Mihava Tour » a imposé son véto pour que les membres du Comité d'organisation des Jeux ne puissent pas effectuer leurs déplacements en hélicoptère.

D'après les informations, le président Andry Rajoelina aurait mis à la disposition de ces derniers un hélicoptère pour les transporter vers les sites lointains dont le complexe sportif de Vontovorona. Et ce, afin d'éviter les déplacements dans les embouteillages. Alors que le CIJ a déjà donné les noms des 8 personnes qui allaient effectuer le déplacement en hélico, la proposition a dû être annulée au dernier moment car Siteny Randrianasoloniaiko aurait exigé que la délégation fasse le voyage « ensemble et en voiture ». L'exigence du patron du COM a donc été respectée même si l'objectif de la proposition du chef de l'Etat était d'éviter que l'équipe du CIJ, notamment son président qui se trouve à un âge très avancé, fasse le trajet par terre vu l'état de la route secondaire menant vers le complexe sportif de Vontovorona.

Incidents

Mais il faudrait s'attendre à ce que ce genre d'incidents se multiplie avant, pendant et après les jeux. Certainement, chaque politicien va profiter de toutes les occasions pour nuire à ses adversaires. Durant le week-end, le logo et l'hymne des Jeux des Îles dévoilés vendredi dernier ont fait l'objet d'un véritable lynchage sur les réseaux sociaux même si parfois, les critiques ne sont pas forcément lancées de façon objective. Mais on a encore le temps de rectifier le tir et laisser de côté ces mauvaises pratiques politiques.

L'unité nationale, la fraternité et la solidarité devraient être mises à l'avant. De leur côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports et tous les responsables impliqués dans l'organisation de ces Jeux des Îles doivent tout mettre en oeuvre pour que cette 11e édition puisse être un moyen de rassembler tous les Malgaches et renforcer la solidarité aussi bien nationale qu'avec les îles soeurs.