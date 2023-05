Ile Maurice: Parlement - Deux nouvelles questions de l'opposition passent à la trappe

Les semaines se suivent... et se ressemblent pour l'opposition. Le speaker a rejeté, cette fois, deux questions du député du Parti travailliste (PTr), Arvin Boolell, destinées au Premier ministre. Une des interpellations concernait l'utilisation d'une drogue dangereuse.

«Will PM state if Ketamine also known as K hole, a dissociative drugs detaching users from reality, is classified in the schedule of dangerous drugs?» C'est une des questions qui ont été mises de côté. L'autre concernait le fonctionnement de la Special Striking Team : «Will PM confirm if the head of Special striking team reports and takes instructions from the Special security adviser of his office?»

Le chef de file des Rouges au Parlement dit ne pas comprendre la raison pour laquelle ces deux questions ont été jugées inadmissibles par Sooroojdev Phokeer. «On m'a fait comprendre que la kétamine est déjà sur la liste des drogues dangereuses et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été admise. C'était à celui à qui j'avais posé la question de me donner cette réponse officiellement au Parlement.

La kétamine fait des ravages dans le monde en ce moment. Je me demande quelle est la vraie raison qui rend cette question inadmissible», a déclaré Arvin Boolell, vendredi matin, quand il a appris que la question ne serait pas à l'agenda. Concernant la Special Stiking Team qui multiplie les arrestations, le député affirme détenir certaines informations sur sa façon d'opérer.

Plusieurs membres du PTr ont commenté, entre eux, la décision du speaker de rejeter systématiquement les questions des élus de ce parti, plus particulièrement quand elles sont adressées à Pravind Jugnauth. D'aucuns rappellent que le speaker a pu laisser le chef du gouvernement donner des informations sur les pilules saisies chez le leader du PTr, qui est une affaire privée.

Selon eux, alors qu'Arvin Boolell a vu sa question sur la kétamine rejetée et que le fléau de la drogue concerne chaque Mauricien. «Allez comprendre ! Les questions sérieuses de nos élus sont jugées inadmissibles dans un Parlement où les députés doivent parler de chose d'intérêt national, mais quand il s'agit de la vie privée d'une personne, le Premier ministre est libre de faire ce qu'il veut», déclare un membre du comité exécutif du PTr.

Pour rappel, Sooroojdev Phokeer avait également mis de côté une autre question d'Arvin Boolell quand celui-ci avait voulu savoir si Pravind Jugnauth avait divulgué à la police les noms de trafiquants de drogue qui, selon lui, gravitent autour des proches de l'opposition. Quelques semaines auparavant, une question d'un autre député rouge, Osman Mahomed, avait été jugée inadmissible. Il voulait savoir combien de voyages le bureau du Premier ministre avait approuvés pour le speaker et son adjoint, Zahid Nazurally.