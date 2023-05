Angola: Le gouvernement réaffirme son soutien au secteur agricole

Benguela (Angola) — Le gouverneur provincial de Benguela, Luís Nunes, a réaffirmé, dans cette ville, l'engagement du Gouvernement angolais à continuer à soutenir la croissance du secteur agricole, a appris samedi l'ANGOP.

Le gouvernant s'exprimait à l'ouverture de la foire-exposition agricole qui rassemble, dans l'enceinte attenante au Stade national d'Ombaka, 90 exposants, dont des coopératives et associations, et 35 entreprises agroalimentaires différentes.

Selon le dirigeant, la croissance et l'évolution positive de ce secteur sont visibles, grâce aux investissements réalisés par les hommes d'affaires dans la création et l'optimisation des fermes et des centres de production, l'acquisition d'animaux reproducteurs, d'équipements, ainsi que des conseils spécialisés.

Il a souligné que ces investissements dans les zones intérieures ont permis la création d'emplois, ainsi que le partage des connaissances scientifiques avec les communautés pastorales locales, ce qui a pour effet de modifier les conditions sanitaires des troupeaux indigènes.

Il a également indiqué que ces actions ont également permis l'ouverture de circuits de vente et de commercialisation, contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones concernées, où le bétail constitue l'une des grandes richesses, jouant également un rôle primordial du point de vue socioculturel de ces communautés rurales.

Pour Luís Nunes, la foire-exposition agricole est une référence nationale pour l'union des éleveurs, visant à partager les connaissances, les expériences et la primauté de la production animale dans la région centrale du pays.

Il a considéré que le développement de l'élevage représente une source de richesse et de stabilité, compte tenu de son importance dans l'amélioration du niveau de vie des familles concernées, et une arme importante dans la lutte contre la pauvreté et l'exode rural, ainsi que dans l'approvisionnement des grands centres urbains.

Il a souligné, d'autre part, que les conditions naturelles et géographiques de la région représentent un grand avantage compétitif pour la diversification de l'économie, étant fondamental pour suivre un plan de développement dans lequel l'État a un rôle moteur, où le secteur privé est le grand acteur.

Le gouverneur a profité de l'occasion pour exhorter les entrepreneurs du secteur de l'agriculture et de la pêche à améliorer leurs mécanismes d'organisation, afin d'être éligibles dans le cadre des grands programmes élaborés par l'Exécutif angolais.

Selon lui, ces programmes semblent être des catalyseurs pour que les activités menées par la communauté d'affaires locale deviennent plus robustes et suffisamment capables de garantir la stabilité économique, ainsi que de favoriser la création d'emplois, dont les jeunes seront les plus grands bénéficiaires.

La foire-exposition agricole a fermé ses portes dimanche après une vente aux enchères de bétail.