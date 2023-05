Angola: Les entreprises angolaises participent à la 90e Foire agricole en Serbie

Luanda — Les institutions nationales publiques et privées dans le domaine de l'agriculture, en particulier l'Institut national du café (INCA), participeront, du 20 au 26 de ce mois, à la 90e Foire agricole internationale, en Serbie.

L'événement promu par la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Serbie, avec le soutien de l'ambassade d'Angola en République de Serbie, vise à montrer le potentiel agro-industriel des différents pays participants, tels que l'Italie, invitée spéciale, l'Espagne, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Russie, la Roumanie, la Turquie, entre autres, ainsi que des entreprises et instituts serbes.

Font également partie de la délégation angolaise, entre autres, la Coopérative Agricole Kudissangesa, Groupe Agro-alimentaire Sonaplus et Dapsons Gestion Agro-industrielle.

En plus de participer et d'exposer à la Foire, des hommes d'affaires angolais participeront au "Café de Angola connectant les cultures du monde", une initiative du ministère des Relations Extérieures de l'Angola et qui, pour la première fois, sera exposée en Serbie.

Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Serbie, Massunga Henriques, l'objectif est de promouvoir la bonne image de l'Angola à l'étranger et d'attirer les investissements et les touristes sur le marché intérieur.

Il a indiqué que la participation de l'Angola à cet événement a une signification importante, car elle a lieu à un moment où l'engagement et le dévouement du Président de la République, João Lourenço, dans la diplomatie économique, dans le but d'attirer des investisseurs dans le pays, sont mis en lumière.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Foire, les dernières réalisations techniques et technologiques en agriculture, l'application de la science dans l'agriculture, des expositions d'aliments biologiques et les machines agricoles les plus modernes seront présentées.

Ils entendent également montrer les produits et services des coins les plus reculés du monde, les semences, la protection des cultures, l'élevage et l'alimentation animale, la transformation alimentaire, les solutions d'emballage et les énergies renouvelables dans l'agriculture.

C'est l'une des plus grandes et des plus importantes foires agricoles du sud-est de l'Europe et rassemble chaque année des acteurs importants de l'agro-industrie et des représentants des secteurs économiques qui dépendent de l'agriculture dans le monde.

Pour le responsable, avec environ 58 millions de terres arables, l'Angola a le potentiel pour devenir l'un des principaux pays agroalimentaires du continent africain.