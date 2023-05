Maroc: Les relations économiques entre le Maroc et l'Espagne en chiffres (encadré)

Madrid — Favorisés par la proximité géographique, une compétitivité partagée, une complémentarité dynamique et la convergence d'intérêts, le Maroc et l'Espagne ont jeté les bases d'un partenariat économique renouvelé et orienté vers l'avenir, à travers la diversification des flux commerciaux et la complémentarité des chaînes de valeur.

Voici les principaux chiffres des relations économiques entre les deux pays :.

- L'Espagne est, depuis 11 ans, le premier partenaire commercial et client du Maroc.

- Le Maroc est le 2ème partenaire non-européen et le 1er partenaire africain de l'Espagne.

- Le Maroc est la principale destination des investissements espagnols en Afrique et reçoit plus d'un tiers de tous les investissements directs espagnols destinés au continent africain.

- L'Espagne disposait d'un stock d'investissements au Maroc de 1.944 millions d'euros en 2020 (dernières données disponibles) et compte quelque 524 filiales de sociétés espagnoles et quelque 670 entreprises espagnoles détenant plus de 10% du capital de sociétés marocaines de droit marocain.

- Les échanges commerciaux entre Rabat et Madrid, qui se caractérisent par trois éléments essentiels, à savoir la cohérence, la qualité et l'équilibre, ont doublé au cours des dix dernières années, avec des taux de croissance supérieurs à 10% par an depuis 2011.

- En 2021, le Maroc a exporté environ 7,3 milliards d'euros vers l'Espagne, en hausse de 14,6% par rapport à une année auparavant.

- En revanche, le Maroc a importé du pays ibérique l'équivalent de 9,5 milliards d'euros, enregistrant une croissance de 29,2%.

- Ces chiffres record représentent respectivement des quotes-parts de 3% et 2,1% de la part mondiale des exportations et des importations de l'Espagne.

- La courbe des échanges commerciaux entre les deux pays est sur une tendance haussière depuis 2016, affichant une légère baisse en 2020 avec des exportations vers l'Espagne qui ont atteint 6,37 milliards d'euros (contre 6,96 milliards d'euros en 2019), alors que les importations s'élèvent à 7,35 milliards d'euros (contre 8,45 milliards d'euros en 2019).

- En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d'euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le Royaume.