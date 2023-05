Cote d'Ivoire: Municipales à Sakassou - Après une rencontre avec Assahoré-Yves Toto appelle à voter Ahoutou

Yves Toto, secrétaire départemental du Rhdp à Sakassou qui voulait se porter candidat indépendant contre Emmanuel Ahoutou Koffi, candidat choisi par le parti a appelé finalement à voter celui-ci après des échanges avec Jacques Assahoré Konan.

Le dimanche 14 mai 2023 au foyer polyvalent de Sakassou, Jacques Assahoré Konan, directeur général du Trésor et député de Diabo-Languibonou, a exhorté les militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au calme, à la discipline et au respect des décisions du parti. Un appel suite à une alerte de fronde chez des militants de base après la désignation par le Directoire du parti d'Emmanuel Ahoutou Koffi, directeur de Cabinet du vice-président de la République, pour conduire la liste RHDP aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Sakassou au détriment de Yves Toto, secrétaire départemental du parti. Depuis l'officialisation de la liste des candidats du Rhdp aux élections locales dans la région de Gbêkê dont Sakassou, des dissidents ont ainsi protesté contre ce « choix d'Emmanuel Ahoutou Koffi », qu'ils qualifient « impopulaire que la haute direction de leur parti leur impose ». Ils vont plus loin en poussant leur mentor à se présenter en candidat indépendant. Une idée balayée du revers de la main par Jacques Konan Assahoré, par ailleurs candidat Rhdp aux régionales 2023 dans le Gbêkê .

Jacques Assahoré : « Si nous nous disons vrais militants du RHDP, nous devons faire confiance au choix du chef »

« Si nous nous disons vrais militants du RHDP, nous devons faire confiance au choix du chef, car si nous ne faisons pas confiance à celui qui est devant nous, nous allons à notre perte. Si on dit qu'on n'est pas d'accord, c'est le Président Ouattara qu'on met en difficulté. C'est lui dont on conteste les décisions (...) », a dit Jacques Konan Assahoré. Il a exhorté le secrétaire départemental Yves Toto à adhérer à la décision de son parti pour le choix du candidat et d'ignorer la volonté par certaines personnes de se lancer dans la bataille électorale à la municipalité de Sakassou en qualité de candidat indépendant. « Aucun choix ne fait l'unanimité. Monsieur Emmanuel Ahoutou Koffi est un cadre du parti et un homme de développement comme Yves Toto », a signifié Jacques Konan Assahoré.

Yves Toto souhaite plein succès à Ahoutou

Pour sa part, Yves Toto, secrétaire départemental Rhdp à Sakassou, a appelé ses sympathisants à soutenir le candidat désigné par la direction du parti, en vue d'assurer la victoire à l'élection municipale à Sakassou. Tout en saluant l'esprit positif de l'arbitrage des candidatures effectué par le directoire du Rhdp, Yves Toto a souhaité un plein succès au candidat retenu Emmanuel Ahoutou Koffi et il a assuré de son entière disponibilité pour toutes les batailles qui s'inscrivent dans l'intérêt du parti dans la région particulièrement à Sakassou. « Chers militants et sympathisants, je vous demande de rester disciplinés et mobilisés pour les challenges à venir afin d'obtenir absolument la victoire du RHDP à la mairie ici à Sakassou le soir du 2 septembre 2023 », a dit Yves Toto.