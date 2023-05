Sénégal: Macky Sall relève « les fortes qualités mentales » des Lionceaux U17

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall a salué, dimanche à Dakar, la « maturité tactique, les fortes qualités mentales et les valeurs de civisme et de patriotisme » dont, ont fait preuve, les joueurs de l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

"Ce que je retiens de votre parcours, c'est d'abord les valeurs fondamentales que vous avez incarnées. Vous avez fait montre de civisme et de patriotisme. Nous vous avons entendu chanter, l'hymne nationale, avec force et conviction sans fausse note. Je voudrais remercier votre coach et votre encadrement", a-t-il dit.

Le président Sall s'exprimait lors de la réception, à la salle des banquets de la Présidence de la République des Lionceaux U 17 et des membres de la délégation officielle.

Selon Macky Sall les jeunes ont "démontré de fortes qualités mentales indispensables à la culture de la gagne. « Ce sont les qualités des grands compétiteurs, ceux qui ne renoncent jamais, même quand les circonstances ne sont pas favorables, comme lors de la finale", a-t-il dit.

Les Lionceaux étaient menés (0-1), à la mi-temps de la finale devant le Maroc, avant de renverser la tendance (1-2) en fin de deuxième période.

"Nous avons apprécié votre maturité tactique, votre discipline individuelle et collective, mais surtout votre sens du jeu dans la solidarité autant de qualités qui vous ont permis de réaliser un parcours sans faute", a soutenu M. Sall.

Le Sénégal est sorti premier de la poule A dans laquelle logeait le pays hôte, l'Algérie, avec trois victoires. L'équipe a terminé la CAN avec quinze buts marqués et deux buts encaissés. Le titre du meilleur buteur est allé au capitaine Amara Diouf avec cinq réalisations, celui de meilleur gardien à Serigne Diouf.

Ces exploits, a poursuivi le président Sall, confirment le standing élevé du pays dans le concert des meilleurs nations africains et mondiales.

S'adressant au sélectionneur de l'équipe, Serigne Saliou Dia, Macky Sall a salué sa « performance, son coaching gagnant, mais surtout ses qualités de meneur d'hommes ».

"Pour réussir en petite catégorie, il faut être à la fois entraîneur et éducateur. C'est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives, en alliant corps sain et esprit sain", a-t-il reconnu.

"Derrière nos performances, il n'y a pas de hasard, mais des politiques publiques soutenues par des investissements dans les domaines des infrastructures sportives en vue d'accompagner et d'encadrer nos équipes nationales", a-t-il dit.

Le président de la République Macky Sall a décidé d'octroyer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chacun des joueurs de l'équipe nationale de football vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans (U17), ainsi qu'aux membres de la délégation.

Il a aussi annoncé que les champions d'Afrique de toutes disciplines et catégories confondues au cours de ces cinq dernières années, seront honorées par la République.