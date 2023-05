Madagascar: Journée mondiale des musées - La région Atsinanana n'est pas en reste

La partie orientale de Madagascar détient une richesse historique énorme puisqu'elle était, en quelque sorte, la porte de Madagascar. Conservant les éléments immatériels et surtout le matériel, il est impératif que cette région se dote d'un musée.

Résultat, le Musée Vavitiaña voit le jour le 4 mars 2022. Et les 18 et 19 mai, le plus grand centre culturel de Toamasina héberge la Journée mondiale des musées.

Le premier jour, une exposition a été mise en place. Selon le jeune historien Alex Randriamahefa, elle a été axée sur « La ville de Tamatave de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle ». Le 19 mai 2023, une conférence a été organisée, portant les réflexions sur le thème du Musée. La directrice de la direction régionale de la Communication et de la Culture a insisté sur la politique du ministère et de la direction régionale sur les Musées. L'influenceur-historien Itamara Randriamamonjy a développé son exposé sur le thème « Musée : Vecteur d'identité et garant futur », tandis qu'Alex Claudio Randriamahefa, a partagé sa « Réflexion sur la culture muséale à Madagascar ». Il explique qu'il s'agit d'une culture introduite et qu'une grande partie des Malgaches ne l'ont pas encore assimilée.

Enfin, le Dr Toto Chaplain a attiré l'attention de l'assistance sur « L'avenir des Musées à Tamatave » car aujourd'hui, il ne reste plus que le Musée Vavitiaña. Itamara Randriamamonjy ajoute, « c'étaient deux journées de travail centrées sur la thématique « Musées, Durabilité, Bien-être et Développement ». Nous avons collaboré avec le ministère de la Culture et de la Communication, à travers la direction régionale de la Culture et de la Communication Atsinanana. Le public était très diversifié, autant les officiels que les étudiants de l'université de Tamatave ont montré de vifs intérêts par rapport aux expositions mais aussi et surtout par rapport à la conférence que nous avions donnée le lendemain sur la thématique de départ ».

En somme, la région Atsinanana est un exemple pour les autres. Un musée est plus qu'un centre de conservation des objets ou des vestiges du passé : plus qu'un bâtiment, c'est une identité !