Madagascar: Jeux des Îles - Tennis - Copinage et népotisme au niveau de la sélection

Dans la préparation des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), chaque fédération sportive a commencé sa sélection, dont la Fédération Malagasy de Tennis (FMT).

Le communiqué de la Fédération Malgache de Tennis (FMT) en date du 13 mai dernier a provoqué un tollé général chez les amoureux du petit ballon jaune sur les réseaux sociaux. Provoquant même, fait assez rare pour le souligner, la réaction indignée de certains politiciens. En effet, la fédération a sorti un communiqué annonçant à la fois les critères de sélection de ceux qui vont défendre les couleurs nationales et la liste des onze sélectionnés, six dames et cinq hommes.

Il reste à pourvoir la sixième place pour l'équipe nationale homme, et les critères de sélection établis relèvent du népotisme et de la ségrégation. Comme critère de choix, l'instance nationale a imposé en son point 2 (sur les cinq critères de sélection) « être en bon termes avec la FMT ». « Le copinage, le favoritisme et le népotisme sont plus importants dans la sélection des tennismen et tennis womens qui porteront haut le tennis malgache du 26 au 31 août prochain pendant les JIOI 202 .

Ce critère est donc plus important que les autres critères techniques relégués au troisième, quatrième et cinquième points. On est bien loin des valeurs olympiques que doivent véhiculer les fédérations, à savoir l'équité et l'intégrité. Est-ce à cause de ces valeurs tant chères à cette fédération que le fils d'un membre du bureau figure dans la liste des sélectionnés alors que le champion de Madagascar Junior en titre n'y figure pas ? », note un amoureux inconditionnel du petit ballon jaune.

En effet, les amoureux du tennis sont très remontés contre la FMT puisque l'égalité des chances entre tous les licenciés n'y est pas. La Fédération a sorti la liste des sélectionnés en même temps que les critères de sélection. Les joueurs et les clubs n'ont pas eu la chance d'être prévenus à temps ni la chance de préparer pour espérer figurer dans la liste de ceux qui vont porter les couleurs nationales face aux îles sœurs.

Par ailleurs, c'est bien la première fois que pour un tournoi d'une aussi grande importance, que des matchs de sélections ne sont pas organisés pour au moins un tiers des places à pourvoir (six par catégories). « Des matchs de sélection ont été organisés lors des JIOI en 1990 à Madagascar et les Francophonie en 1997 à Madagascar également. Et une partie des « expatriés » sélectionnés sont au pays actuellement » soutient-il. Beaucoup s'interrogent donc pourquoi la FMT refuse de passer par la case vérité du terrain pour choisir nos meilleurs représentants.

Encore pire, dans sa sélection officielle pour les JIOI 2023, la FMT justifie ses choix sur la base des listes pour les tournois BKJ (Billie Jean King Cup) et Coupe Davis. Pourtant, la liste officielle pour ces deux tournois n'est pas connue à ce jour. Devant l'amateurisme, les bévues et ce copinage dans la sélection nationale, des joueurs excédés commencent à hausser le ton et réclament le départ de l'équipe dirigeante de la fédération.